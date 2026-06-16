Το περιεχόμενο είναι που καθορίζει τη λύση και όχι οι φόρμουλες και οι έννοιες, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι δεν θα πάει σε μια τυπική συνάντηση 5+1 για την Κύπρο. Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε στη διαδικασία «βήμα προς βήμα» ως εξής: Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεθοδολογία, μια καθορισμένη περίοδος διαπραγμάτευσης και λύση.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας έπειτα από ωριαία σύσκεψη του «συμβουλίου πολιτικών κομμάτων», υπό τον ίδιο, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι συζήτησαν δύο θέματα: τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ενώ αντάλλαξαν και απόψεις για την «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας». Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι Πρόεδροι των «κοινοβουλευτικών» κομμάτων ΚΕΕ, ΡΤΚ, ΔΚ, ΚΑ, Ουνάλ Ουστέλ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, Φικρί Ατάογλου, Ερχάν Αρικλί και οι αρχηγοί των κομμάτων που είναι εκτός «βουλής», ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ και ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι.

Κυπριακό

Για το Κυπριακό ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η τ/κ πλευρά στηρίζει τη νέα πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ που υλοποιεί στ’ όνομα αυτού η κ. Ολγκίν και είπε πως έχει μεταφέρει την ετοιμότητά του να συμβάλει σε αυτήν «σύμφωνα με τις δικές μας αρχές και καλή τη πίστει». Επανέλαβε επίσης ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. Θέλει διαπραγματεύσεις για μια λύση, πρόσθεσε, και παρέπεμψε και πάλι στην αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά». Αναφέρθηκε ακόμη στην μεθοδολογία 4 σημείων που έχει προτείνει, λέγοντας ότι «πρέπει να ενσωματωθεί στην εργασία που γίνεται».

Μερικές φορές, συνέχισε, η συζήτηση αφορά περισσότερο έννοιες που δεν είναι πολύ καλά καθορισμένες. «Η θέση μας σε αυτό είναι σαφής, όπως γνωρίζετε. Μπορείτε να καθορίσετε θέσεις με έννοιες. Αυτό που θα δείξει αν θα υπάρξει λύση είναι το περιεχόμενο. Επομένως, δεν επικεντρωνόμαστε σε έννοιες, στον καθορισμό θέσεων, αλλά στην αναζήτηση λύσης. Προτιμούμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Και αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

5+1

Για μια συνάντηση 5+1, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι παραμένουν στο ίδιο σημείο που ήταν πριν. «Είπα ότι δεν έχει κανένα νόημα προβλήματα που οι δύο ηγέτες μπορούν να λύσουν στη Λευκωσία να μεταφερθούν σε μια συνάντηση υπό τον ΓΓ στην παρουσία των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Να χρησιμοποιήσω μια τοποθέτηση που έχω ξαναπεί ‘πώς μπορούν δύο ηγέτες που δεν μπορούν να καθίσουν στη Λευκωσία και να λύσουν το θέμα με ένα ή δύο σημεία διέλευσης να λύσουν το κυπριακό πρόβλημα;’», ανέφερε.

Επομένως, συνέχισε, «έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση 5+1 για να συζητήσουμε αν μπορούν να υπάρξουν ΜΟΕ. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανά πάσα στιγμή στη Λευκωσία και θα καταβάλουμε προσπάθειες για αυτό το θέμα», ανέφερε.

Μια συνάντηση 5+1, πρόσθεσε, πρέπει να παράγει παράξει αποτελέσματα και υπό αυτή την έννοια δεν είναι αντίθετος στην πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης. «Θέλουμε μια 5+1 που θα παράξει αποτελέσματα. Οι προσπάθειές μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πάντα λέγαμε πως η προπαρασκευαστική εργασία πρέπει να γίνει πολύ καλά». Δηλαδή, εξήγησε, ορισμένα αποτελέσματα πρέπει να είναι εγγυημένα εκ των προτέρων.

«Επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας»

Για την «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας» ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε την θέση του ότι η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του ΣτΕ δεν αφορά την αποτελεσματικότητα της εν λόγω «επιτροπής», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η απόφαση είναι ασήμαντη. Το γεγονός ότι αυτή η απόφαση, συνέχισε, δεν σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της «επιτροπής» δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές για την ενίσχυσή της είναι περιττές. Γι αυτό το θέμα, ανέφερε, αντάλλαξαν απόψεις με τους πολιτικούς αρχηγούς και υπάρχει κοινή θέση για τα πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Έκανε δε λόγο σε «μια διαδικασία που θα εξελιχθεί από τώρα και στο εξής» και είπε πως η απόφαση στο Στρασβούργο ήταν ένα πρώτο βήμα το οποίο δεν είναι θετικό για την πλευρά τους. Θα εργαστούν, συνέχισε, για την ενίσχυση της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας’, με τρόπο ώστε να μην αμφισβητηθεί ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον.

Συνάντηση Φιντάν – Ολγκίν

Κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει πληροφορίες ότι στην συνάντηση του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στην Κύπρο είναι αυτή των δύο κρατών και στην ερώτηση εάν γίνει μια συνάντηση 5+1 ή εάν αρχίσουν διαπραγματεύσεις «ποια λύση εμείς θα υπερασπιστούμε», ο Τουφάν Έρχιουρμαν επανέλαβε πως το να μιλάς για φόρμουλες και έννοιες αφορά τις θέσεις του καθενός, όμως αυτό που θα δείξει εάν υπάρξει λύση είναι το περιεχόμενο.

Πριν το περιεχόμενο, συνέχισε, υπάρχει μια μεθοδολογία 4 σημείων που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. «Υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να το περάσουν αυτό ως τουρκική επιβολή. Αυτοί προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως προϋπόθεση. Ωστόσο, αυτό που λέμε είναι πολύ σαφές: προχωράμε από εκεί που είπε ο κ. Γκουτέρες ότι ‘αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι διαφορετικά’. Κι αν πρόκειται να είναι διαφορετικά, λέμε ότι αυτό το πλαίσιο (των 4 σημείων) θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού. Όπως όλοι ξέρουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού πριν αυτό ξεκινήσει. Διαφορετικά, ξεκινά το παιχνίδι και μέχρι το 60ό λεπτό συζητούμε τους κανόνες».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι θέλει λύση και κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία γι’ αυτό. «Και δεν νομίζω ότι έχει κανείς», ανέφερε. Επομένως, συνέχισε, ας προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, με σταθερά βήματα. Η μεθοδολογία 4 σημείων, είπε, έχει πλέον αποκτήσει ένα έρεισμα στη διεθνή κοινότητα και σε επίπεδο ΟΗΕ. «Ας προχωρήσουμε λοιπόν βήμα – βήμα, ας ορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Ας δούμε μετά το περιεχόμενο», επεσήμανε.

Το «βήμα – βήμα», είπε, είναι: Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεθοδολογία, μια καθορισμένη περίοδος διαπραγμάτευσης και λύση. Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μια επιφανειακή προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας διαδικασίας και ότι θεωρεί πως είναι πλεονέκτημα για τον ίδιο η συνέπεια στις θέσεις που διατυπώνει τόσο πριν όσο και μετά τις «προεδρικές εκλογές».

ΚΥΠΕ