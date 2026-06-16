Σε νέα φάση περνά η συνεργασία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, μετά την υπογραφή διευρυμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που προβλέπει την ενίσχυση της παρουσίας της συμφωνικής μουσικής στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και τη διεύρυνση της προβολής των δράσεων των δύο ορχηστρών του Ιδρύματος.

Κεντρικός άξονας του νέου πρωτοκόλλου είναι η συστηματικότερη καταγραφή και προβολή του έργου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το ΡΙΚ θα προχωρήσει στη βιντεοσκόπηση αριθμού συναυλιών των δύο ορχηστρών, οι οποίες θα μεταδίδονται από τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά του δίκτυα αλλά και μέσω των ψηφιακών του πλατφορμών.

Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση της μετάδοσης συναυλιών από το αρχειακό υλικό του Ιδρύματος, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έχει πρόσβαση σε σημαντικές στιγμές της πρόσφατης μουσικής ζωής του τόπου.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει επίσης την κάλυψη περιοδειών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς και της παρουσίας κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου στη Βιέννη, ενισχύοντας την προβολή της διεθνούς δραστηριότητας των δύο συνόλων.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το ΡΙΚ θα μεταδώσει ζωντανά τη μεγάλη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στην Πλατεία Ελευθερίας τον προσεχή Σεπτέμβριο, μία από τις σημαντικότερες ανοιχτές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φθινοπώρου.

Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν και για ειδικές θεματικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και ραδιοφωνικό αφιέρωμα με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής στις 21 Ιουνίου.

Το νέο πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει ακόμη τη συμμετοχή κλιμακίων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΡΙΚ. Οι όροι του ανανεωμένου πρωτοκόλλου διαμορφώθηκαν κατόπιν συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στα γραφεία του ΓΔ του ΡΙΚ.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν την Τρίτη 16 Ιουνίου ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Γαστών Χατζηαναστασίου, στην παρουσία του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή ΣΟΚ Μύρωνα Μιχαηλίδη, του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Γιώργου Κουντούρη, του διοικητικού διευθυντή του ΙΣΟΚ Χρίστου Ξενοφώντος και στελεχών των δύο οργανισμών.

Πρόκειται ουσιαστικά για ανανέωση και διεύρυνση της συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2025, ενισχύοντας μια συνεργασία που συνδέεται και με την ίδια την ιστορία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Από την Ορχήστρα ΡΙΚ στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ο Θανάσης Τσώκος υπενθύμισε ότι η σχέση των δύο οργανισμών έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, καθώς η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προέρχεται από την Ορχήστρα του ΡΙΚ, η οποία δημιουργήθηκε αρχικά για την παραγωγή μουσικού περιεχομένου για τις ανάγκες του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η Ορχήστρα εξελίχθηκε αργότερα σε Κρατική Ορχήστρα Δωματίου Κύπρου και στη συνέχεια στη σημερινή Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με τη δημιουργία του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, η συνεργασία εντάσσεται στις στρατηγικές συμμαχίες του ΡΙΚ με οργανισμούς που παράγουν πολιτιστικό έργο, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους προς την κοινωνία και την ευρύτερη προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας.

Από την πλευρά του ΙΣΟΚ, ο Γαστών Χατζηαναστασίου χαρακτήρισε τη συμφωνία ως επιβεβαίωση της κοινής πεποίθησης ότι «ο πολιτισμός, η μουσική και η καλλιτεχνική δημιουργία αξίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής». Όπως σημείωσε, η συνεργασία συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνείδησης και στη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού στη συμφωνική μουσική.

«Μέσα από τη σύμπραξη των δύο οργανισμών, η μουσική γίνεται πιο προσιτή, πιο ορατή και πιο ουσιαστικά παρούσα στην καθημερινότητα των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ανανεωμένο πρωτόκολλο καλύπτει το 2026, με πρόβλεψη αυτόματης ανανέωσης σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο οργανισμών να συνεχίσουν μια συνεργασία που φιλοδοξεί να φέρει τη συμφωνική μουσική σε ακόμη ευρύτερο κοινό.