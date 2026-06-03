Σε απολογισμό για τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2026, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Σε αυτή την περίοδο, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων, σύνθετων αλλά και χρονιζόντων ζητημάτων.

Ένα από τα αγκάθια στη λειτουργία του ΡΙΚ ήταν ο συνταξιοδοτικός γρίφος που επηρέαζε εργαζομένους του Ιδρύματος, λόγω έλλειψης στοιχείων. Σύμφωνα με το ΔΣ του Ιδρύματος, το θέμα του συνταξιοδοτικού διευθετήθηκε οριστικά και με τη δική του συμβολή. Όπως σημειώνεται στον απολογισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο, με προσπάθεια και επιμονή, ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις με τις συντεχνίες, τα αρμόδια υπουργεία και άλλες υπηρεσίες, αλλά και με τη συμβολή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τον Μάρτιο του 2025, διασφαλίζοντας πως δίνεται οριστική λύση.

Παράλληλα, λύση, όπως συμπληρώνει το ΔΣ, δόθηκε και στην επαναλειτουργία αλλά και στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου Συντάξεων, αφού είχαν εντοπιστεί σοβαρά λειτουργικά και διοικητικά κενά. Προς αυτόν τον σκοπό, διασφαλίστηκαν και υποβλήθηκαν οι λογαριασμοί για τα έτη από το 2021 μέχρι και το 2023, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής.

Επιπλέον, το ΔΣ προχώρησε στην πρόσληψη Διαχειριστή, Αναλογιστή και Συμβούλων Επενδύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του Ταμείου.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα είχαν προκύψει έντονες αντιδράσεις για το ζήτημα, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας και απουσίας εργοδοτικών και μισθολογικών στοιχείων, ενώ το θέμα είχε συζητηθεί και ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, στην οποία είχε αποκαλυφθεί μάλιστα πως υπήρχαν ατασθαλίες στο Ταμείο Συντάξεων.

Επίσης, λύση φαίνεται να δόθηκε και στο νέο Ταμείο Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΡΙΚ, το οποίο από το 2017 λειτουργούσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, παράνομα. Σύμφωνα με το ΔΣ, ετοιμάστηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας και προωθήθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί πως η λειτουργία του είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία.

Προχώρησαν με ανακαινίσεις

Όπως αναφέρει το ΔΣ, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων. Βάσει τούτου, το ΔΣ προχώρησε σε επιδιόρθωση και αναβάθμιση επικίνδυνων και άλλων χώρων. Λόγω αυτών των παρεμβάσεων, κατέστη δυνατό να επαναλειτουργήσουν το Θεατράκι του ΡΙΚ και το Φουαγιέ του, καθώς και να ανακαινιστούν και να ενισχυθούν το newsroom ραδιοφώνου, το στούντιο, αποθηκευτικοί και τεχνικοί χώροι, αλλά και το κυλικείο. Το κόστος αυτών των εργασιών ανήλθε σε €84.600 για το 2024 και €544.322 για το 2025, με ιδίους πόρους και εξοικονομήσεις του Ιδρύματος.

Σοβαρές ελλείψεις και νέες προσλήψεις

Το ΔΣ σημειώνει επίσης πως το ΡΙΚ, για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, προχώρησε στην πρόσληψη οκτώ μόνιμων συντακτών. Ουσιαστικά, αυτές ήταν οι πρώτες προσλήψεις που έγιναν ύστερα από πολλά χρόνια. Παράλληλα με τις μόνιμες προσλήψεις, προχώρησε και σε αγορά υπηρεσιών από συνεργάτες.

Επίσης, όσον αφορά το προσωπικό, το ΔΣ του ΡΙΚ προχώρησε στην πρόσληψη 22 μόνιμων υπαλλήλων πρώτου διορισμού, καλύπτοντας θέσεις που παρέμεναν κενές για χρόνια, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός νέου οργανογράμματος, το οποίο θα καταρτιστεί με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.