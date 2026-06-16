Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε σήμερα συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας και Πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές και για συμμετοχή σε διάσκεψη.

Η διάσκεψη οργανώνεται από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το Κυπριακό, με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ να ενημερώνει τον Αλέξη Τσίπρα για τις τρέχουσες διαβουλεύσεις που αποσκοπούν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για λύση, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κρανς Μοντάνα.

Ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε, σύμφωνα με την ενημέρωση, τη σημασία της επίδειξης πολιτικής βούλησης από τους δύο ηγέτες.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αλληλοενημέρωση για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα διεθνή κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Στέφανο Στεφάνου για το αποτέλεσμα του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας τη σημασία του για την ενδυνάμωση των αγώνων υπέρ των δικαίων της Κύπρου και του λαού της.