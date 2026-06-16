«Το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού» επιβεβαιώνει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ μετά και την σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Το ΑΚΕΛ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδη επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότι πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού, εξευτέλισε το κράτους και τους θεσμούς και ντρόπιασε τη χώρα διεθνώς».

Η ανακοίνωση

Το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» επιβεβαιώνει το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού

Το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του πρώην συνεργάτη του Νίκου Αναστασιάδη, Μακάριου Δρουσιώτη επιβεβαιώνει αυτά που γνωρίζουν και οι πέτρες στην Κύπρο για τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού. Το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδη επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότι πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού, εξευτέλισε το κράτους και τους θεσμούς και ντρόπιασε τη χώρα διεθνώς.

– Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη διερεύνηση και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, ήταν εξ αρχής και παραμένει αυταπόδεικτη η κραυγαλέα και σκανδαλώδης σύγκρουση συμφέροντος του Νίκου Αναστασιάδη και υπουργών του στη βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων που έστησαν και σε σειρά άλλων υποθέσεων.

– Τα ποινικά αδικήματα που αποδίδει η Αρχή Κατά της Διαφθοράς στον Νίκο Αναστασιάδη, στο δικηγορικό του γραφείο και συνέταιρούς του καθώς και άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός του όπως ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου είναι εξαιρετικά σοβαρά και ντροπιαστικά για έναν Πρόεδρο της χώρας: κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, ξέπλυμα, συνωμοσίες. Απαιτείται να προχωρήσει η ποινική δίωξη όλων όσοι εμπλέκονται αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας -που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος- δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Οι κατηγορούμενοι πρέπει να βρεθούν στο σκαμνί της Δικαιοσύνης και οι ένοχοι στη φυλακή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ατιμωρησία.

Ο βίος και η πολιτεία του κ. Αναστασιάδη αποτελούν ντροπή για την χώρα και το γεγονός ότι ο Συναγερμός επιμένει να τον υπερασπίζεται και να τον καμαρώνει προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Αναμένουμε από την ηγεσία του Συναγερμού αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έστω και τώρα να πάρει θέση. Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι το σύστημα συμφερόντων που έστησε ο Νίκος Αναστασιάδης δεν τερματίστηκε με την αποχώρηση του από την Προεδρία. Το ξήλωμα αυτού του συστήματος είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας και αποτελεί ελάχιστο χρέος προς την αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας.