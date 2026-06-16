Η Χριστίνα Χριστόφια, με αφορμή το Βραβείο Ερμηνείας Γυναικείου Ρόλου του ΘΟΚ που της απονεμήθηκε πριν από δύο εβδομάδες, τη νέα παράσταση του Θεάτρου Αντίλογος «Η πλατεία» στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και την συμπλήρωση 7 χρόνων από το θάνατο του πατέρα της και πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια στις 21 Ιουνίου, μιλά στο Vidcast του Φιλελευθέρου «sTELLus», με τη Στέλλα Στυλιανού, για όσα την στιγμάτισαν αλλά και όσα βιώνει στην προσωπική, κοινωνική και καλλιτεχνική καθημερινότητά της.

Γιατί δεν κατέβηκε ποτέ στην ενεργό πολιτική ως υποψήφια βουλευτής; Γιατί πιστεύει πως γεννήθηκε με «το βάρος της ευθύνης» και τι της έλεγαν οι γονείς της γι’ αυτό; Γιατί, ακόμη η μυρωδιά του κυπριακού καφέ, της θυμίζει τον πατέρα της και για ποιο λόγο πιστεύει ακόμη πως υπήρξε «ο καλύτερός της φίλος που έχασε»; Στη διάρκεια της συνέντευξης η Χριστίνα προβαίνει και σε μία σοκαριστική αποκάλυψη που αφορά στις τελευταίες στιγμές του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία πρώτη φορά δημοσιοποιείται…

Γιατί αντιλαμβάνεται το θέατρο με το κοινωνικό-πολιτικό του αντίκτυπο; Πώς αντέδρασαν οι γονείς της όταν τους είπε πως θα γίνει ηθοποιός; Πώς βίωσε η ίδια την πενταετή διακυβέρνηση Χριστόφια ως «η κόρη του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας» και τι απαντά στους επικριτές του πατέρα της; Ποια είναι η παρακαταθήκη του Δημήτρη Χριστόφια σε εκείνην και πώς βίωσε τις τελευταίες του στιγμές; Ποια είναι σήμερα η σχέση της με τους γιους της ως μάνα και τι ξέρουν εκείνοι για τον παππού τους; Το τρίτο της «παιδί» είναι ο Αντίλογος; Με την πάροδο των χρόνων, νομίζει πως, τελικά, το επώνυμο της λειτούργησε υποβοηθητικά, ουδέτερα ή αρνητικά στην ενασχόλησή της με την Τέχνη; Μήπως νιώθει πως κάποιες φορές ίσως και να έκανε πίσω σε σχέση με την καριέρα της, για να μην πουν «η κόρη του Χριστόφια…»;

Η Χριστίνα Χριστόφια είναι η νέα καλεσμένη στο Vidcast του Φιλελευθέρου «sTELLus», με τη Στέλλα Στυλιανού.