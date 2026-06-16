Τρικλοποδιά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό έβαλε ο Χακάν Φιντάν, προσδιορίζοντας τη λύση «δύο κρατών» ως την κατάληξη μιας διευθέτησης. Στη Λευκωσία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπενθυμίζει πως ο Γενικός Γραμματέας κινείται εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα του διεθνούς οργανισμού, τα οποία απορρίπτουν τη λύση δύο κρατών. Ο Πρόεδρος ενημερώθηκε μέσω μηνυμάτων από την Ολγκίν για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ήρθε στην περιοχή με στόχο να εξασφαλίσει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μια πρώτη συμφωνία για τη διεξαγωγή νέας άτυπης συνάντησης με σύνθεση 5+1 (Χριστοδουλίδης, Έρχιουρμαν και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, συν ο ΟΗΕ). Η βούληση του Γενικού Γραμματέα για μια συνάντηση που θα στοχεύει σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς και η δική της αποφασιστικότητα να το επιτύχει, ήταν αρκούντως ξεκάθαρη κατά τις επαφές της Ολγκίν στη Λευκωσία.

Την «έριξε στο καναβάτσο»

Στην Άγκυρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ουσιαστικά την «έριξε στο καναβάτσο», καθιστώντας της σαφές ότι για την Άγκυρα δεν τίθεται άλλο θέμα συζήτησης πέρα από τη λύση δύο κρατών – ξεκαθαρίζοντας έτσι τόσο τον στόχο της Τουρκίας όσο και τα όρια διαπραγμάτευσης που μπορεί να έχει η τουρκοκυπριακή ηγεσία.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών (πηγή ΚΥΠΕ), ο Χακάν Φιντάν στη συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών. Στη συνάντηση αξιολογήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι επαφές που είχε η Ολγκίν την προηγούμενη εβδομάδα με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ωστόσο επανέλαβε ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι προσεγγίσεις που δεν αναγνωρίζουν, κατά την τουρκική θέση, την «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στις «πραγματικότητες επί του εδάφους».

Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας

Η πρώτη αντίδραση από τη Λευκωσία ήρθε από τον ίδιο τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Είπε ότι δεν υποτιμά και δεν υποβαθμίζει τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, ούτε τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως έγιναν.

«Έχω ανταλλάξει αρκετά μηνύματα με την προσωπική απεσταλμένη και έχω ενημερωθεί για τα διαμειφθέντα στη συνάντηση με τον κ. Φιντάν, που δεν θα δημοσιοποιήσω, αντιλαμβάνεστε το γιατί» είπε.

«Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, ήταν και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα προς τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά και ακολούθως στις Βρυξέλλες όταν συναντηθήκαμε, αλλά και με τους επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πολύ περισσότερο σήμερα, σε μια περίοδο που αμφισβητείται ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που αμφισβητείται το σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το 1945 με τα Ηνωμένα Έθνη, που αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο, δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ξεφεύγει του πλαισίου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμώ και δεν υποβαθμίζω φυσικά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, τους λόγους που ενδεχομένως να έγιναν. Έχει σημασία αυτά που ανέφερε δημόσια, επαναλαμβάνω, δεν τα υποτιμώ, δεν τα υποβαθμίζω», είπε ακόμη.

«Από εκεί και πέρα», συνέχισε, «η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, που έχει δώσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια». Επανέλαβε ότι «στο τέλος της ημέρας, όλοι θα κριθούμε από τις τοποθετήσεις μας και από το τελικό αποτέλεσμα».