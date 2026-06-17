Ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας απέκτησε ξανά ζωή, καθώς η ιστορική μοτοσικλέτα Harley-Davidson που εκτίθεται στο Μουσείο Αστυνομίας αποκαταστάθηκε πλήρως και τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία, έπειτα από 50 και πλέον χρόνια ακινησίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Harley-Davidson Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου, με την εταιρεία να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των εργασιών ανακατασκευής.

Η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου Αστυνομίας, καθώς ανήκε στη φρουρά του πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Μακαρίου Γ΄.

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η μοτοσικλέτα είχε δωρηθεί στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μαζί με δύο ακόμη μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο Cadillac από Κύπριο της Αμερικής, ο οποίος ήταν μέτοχος της εταιρείας Cadillac.

Για χρόνια, η Harley-Davidson πρωτοστατούσε στις επίσημες πομπές του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της συνοδείας του σε δημόσιες εμφανίσεις και επίσημες τελετές.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ωστόσο, η μηχανή παρέμεινε ακινητοποιημένη, μέχρι την πρόσφατη πρωτοβουλία για την πλήρη αποκατάστασή της.

Σε άριστη κατάσταση

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής, η ιστορική μοτοσικλέτα βρίσκεται πλέον σε άριστη και πλήρως λειτουργική κατάσταση, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και συλλεκτικό της χαρακτήρα.

Η Αστυνομία Κύπρου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Harley-Davidson Cyprus για τη σημαντική συμβολή της στη διατήρηση και ανάδειξη ενός πολύτιμου τεκμηρίου της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τη διάσωση ιστορικών κειμηλίων που συνδέονται με την πορεία του τόπου.