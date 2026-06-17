Ληστεία εναντίον διανομέα φαγητού σημειώθηκε γύρω στις 11.45 χθες βράδυ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 31χρονος διανομέας φαγητού, οδηγούσε μοτοσικλέτα σε περιοχή στην Επισκοπή, για παράδοση παραγγελίας φαγητού, έχοντας συνεπιβάτη δεύτερο πρόσωπο.

Στη διαδρομή, τους προσέγγισαν τρία πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και υπό την απειλή μαχαιριών, τους έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνά τους.

Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής διερευνά