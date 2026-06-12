Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι από τις 29 Μαΐου 2026 ισχύουν νέες υποχρεώσεις για οδηγούς μοτοσικλέτας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανομής προϊόντων, των ταχυμεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α για την παράδοση προϊόντων, περιλαμβανομένων έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, άλλων βρώσιμων προϊόντων ή αντικειμένων, καθώς και για υπηρεσίες ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου, υποχρεούνται να φέρουν:

κατάλληλα προσδεδεμένο κράνος εγκεκριμένου τύπου, και

εξοπλισμό που εμπίπτει σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες: σακάκι ή γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες, εξωτερικά της ενδυμασίας και άνω της μέσης του σώματος, μακρύ παντελόνι, μπότες ή κλειστά παπούτσια και γάντια, αερόσακο, ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε όχημα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α.



Η υποχρέωση προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 8 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου Ν. 94(I)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, και ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης ή συνεργασίας του οδηγού, με ή χωρίς αμοιβή.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην καλύτερη προστασία των οδηγών μοτοσικλέτας, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά το οδικό δίκτυο στο πλαίσιο επαγγελματικής ή συναφούς δραστηριότητας.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί όλους τους επηρεαζόμενους οδηγούς και επαγγελματίες να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.