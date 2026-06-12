Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία Intercity Buses, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 ενισχύονται τα δρομολόγια της γραμμής Λευκωσία – Αγία Νάπα/ Παραλίμνι κατά τις πρωινές ώρες, και της γραμμής Παραλίμνι/ Αγία Νάπα – Λευκωσία κατά τις απογευματινές ώρες.

Η ενίσχυση των δρομολογίων ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται κατά τη θερινή περίοδο για μετακινήσεις προς την Αγία Νάπα και την ευρύτερη περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Η Αγία Νάπα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κύπρου, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα νέων, μαθητών και φοιτητών.

Με τα πρόσθετα δρομολόγια παρέχονται περισσότερες επιλογές μετακίνησης προς και από την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, διευκολύνοντας την πρόσβαση με χρήση των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και στηρίζοντας την ασφαλή, οργανωμένη και πιο βιώσιμη μετακίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του Υπουργείου για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών, ενίσχυση της προσβασιμότητας και παροχή αξιόπιστων και ελκυστικών επιλογών μετακίνησης προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου.

Τα δρομολόγια θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας Intercity Buses, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://intercity-buses.com/en/routes/nicosia-ayia-napa-paralimni-ayia-napa-paralimni-nicosia/