Μέρη ανθρώπινων εμβρύων εντόπισαν Πολωνοί ερευνητές σε κήπο ακινήτου που φέρεται να ανήκε στο παρελθόν σε γιατρό, σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ, στη νοτιοανατολική Πολωνία, οι Αρχές συνέλαβαν 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

,,W Lutoryżu koło Rzeszowa przypadkowo znaleziono szczątki dzieci. Wezwana na miejsce Policja odkryła, że w ziemi zakopane było około 30 ciał dzieci zmarłych przed narodzinami. Poprzednia właścicielka działki – lekarz patomorfolog – twierdzi, że zakopywała koło domu "odpady… pic.twitter.com/gxxc9506MP — Joanna Wolska (@JWolska1971) June 12, 2026

«Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ujawnienie płodów ludzkich w Lutoryżu. Komunikat Prokuratury Okręgowej w Rzeszowiehttps://t.co/IM2xUx39hF June 12, 2026

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie otrzymała zawiadomienie o znalezieniu znacznych ilości odpadów medycznych na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż. Wśród ujawnionych odpadów znajdował się płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej… pic.twitter.com/GIPZhHJPsV — Gazeta.pl (@gazetapl_news) June 12, 2026

protothema.gr