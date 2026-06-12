Συνεχίζονται οι έρευνες προς εντοπισμό του 22χρονου φοιτητή από τη Μπαγκλαντές, που φέρεται να απήχθη στη Λάρνακα, με τους απαγωγείς να ζητούν λύτρα από τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η Αστυνομία ψάχνει το στίγμα του κινητού του νεαρού, ο οποίος γύρω στις 6:30 χθες το απόγευμα, έφυγε από το σπίτι όπου διαμένει στην Ορόκλινη, για να μεταβεί για πρώτη μέρα, για εργασία, σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου.

Αναζητούνται, επίσης, μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για να διαφανεί η διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας ο νεαρός, που είχε στείλει την τοποθεσία του (location)σε φίλους του.

Την καταγγελία υπέβαλε συγκάτοικος του, λίγο πριν τη 1.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/6). Αργότερα χθες το βράδυ, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείτο να καταβάλει χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου.