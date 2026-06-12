Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου και κλοπής.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.00 σήμερα το πρωί, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 43χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, ότι άγνωστοι διέρρηξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το κατάστημα που διατηρεί στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 15 και 17 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακολούθως, τα δύο πρόσωπα, υπέδειξαν στα μέλη της Αστυνομίας, σημείο στο οποίο είχαν αποκρύψει 19 κινητά τηλέφωνα και ένα smartwatch.

Τα δύο πρόσωπα, συνελήφθησαν, λίγο μετά τις 1μ.μ για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για αίτηση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

To T.A.E. Λευκωσίας συνεχίζεται.