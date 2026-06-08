Ο Πολωνός δύτης ελεύθερης κατάδυσης Stanisław Odbieżałek είναι ο ξανά ο κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο περίπατο κάτω από το νερό, με μία ανάσα.

Σύμφωνα με την επίσημη βάση των Guinness World Records, στις 14 Μαρτίου 2026, ο 60χρονος Odbieżałek περπάτησε στον βυθό μίας πισίνας την εντυπωσιακή απόσταση των 120,10 μέτρων, χωρίς αναπνοή.

Το ρεκόρ σημειώθηκε στο Άσκερ της Νορβηγίας και ο Πολωνός δύτης κατέρριψε το δικό του προηγούμενο ρεκόρ (110,70 μέτρα, τον Ιούνιο του 2025).

Αυτό που κάνει το επίτευγμά του ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι εκείνη την περίοδο έπασχε από βρογχίτιδα.

Ο Odbieżałek είναι κάτοχος πολλαπλών ρεκόρ Γκίνες και Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο οποίος ειδικεύεται σε ακραία επιτεύγματα με κράτημα της αναπνοής (άπνοια) σε παγωμένα νερά και στο περπάτημα κάτω από το νερό.

A Pole sets a world record — 120 meters underwater on a single breath



59-year-old Stanisław Odbieżałek from Poland set a new Guinness World Record by walking 120 meters along the bottom of a swimming pool on a single breath.



Before the attempt, he spent a year and a half… pic.twitter.com/SXWADMJp8E — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2026

Ζει και προπονείται μόνιμα στη Νορβηγία όπου, τον Νοέμβριο του 2025, κράτησε την αναπνοή του μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με παγωμένο νερό (κάτω από 2°C) για 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, στην κορυφή του βουνού Gaustatoppen (σε υψόμετρο 1.883 μέτρων), κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Κολύμβηση κάτω από τον πάγο

Το 2023, ο Πολωνός freediver μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες κολυμπώντας κάτω από τον πάγο μια απόσταση 106,09 μέτρων με μία μόνο ανάσα, χωρίς στολή προστασίας από το κρύο.

Εκτός από τα ρεκόρ, εργάζεται ως εκπαιδευτής χειμερινής κολύμβησης και κατάδυσης κάτω από πάγο, προωθώντας την ασφάλεια στα extreme sports.

iefimerida.gr