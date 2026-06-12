Δύο κληρικοί της Μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου τα μάζεψαν άρον άρον και εγκατέλειψαν την Μητρόπολη Πάφου βρίσκοντας καταφύγιο στη Μητρόπολη Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η εγκατάλειψη της Μητροπόλεως Πάφου έγινε με σκοπό να αποφύγουν να μνημονεύουν (τώρα και στο μέλλον) τον νέο Μητροπολίτη και προϊστάμενό τους κ. Γρηγόριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, μετά την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη, από την ίδια μέρα σε όλες τις θείες λειτουργίες και τις θρησκευτικές τελετές όλοι οι ιερείς της μητροπολιτικής περιφέρειας Λεμεσού οφείλουν να μνημονεύουν τον οικείο Μητροπολίτη.

Μέχρι τώρα οι δύο ιερείς, οι οποίοι ανήκαν και λειτουργούσαν σε διαφορετικές εκκλησίες, μέχρι και χθες μνημόνευαν τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό. Ο ένας κληρικός είναι ιερέας και ο δεύτερος διάκονος. Ο ένας εκ των δύο φέρεται να ιερουργούσε κα εκκλησία Δήμου της επαρχίας Πάφου ενώ ο δεύτερος σε κοινότητα.

Οι δύο κληρικοί φέρονται να μνημόνευαν με το στανιό τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Τώρα στη Λεμεσό θα μνημονεύουν τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο ο οποίος τους δέχτηκε στη Μητρόπολη του.

Οι δύο φέρονται να ζήτησαν από τον νέο Μητροπολίτη Πάφο κ. Γρηγόριο όπως τους υπογράψει σχετικό έγγραφο το οποίο είναι απαραίτητο για να διακινηθούν σε άλλη Μητρόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος Μητροπολίτης Γρηγόριος, σεβόμενος την επιλογή των δύο, υπέγραψε στους δύο ιερείς το απολυτήριο γράμμα.