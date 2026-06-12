Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προέβη σε εργαστηριακό έλεγχο σε σάκους μεταφοράς τροφίμων, ο οποίος έδειξε την παρουσία παθογόνων οργανισμών, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, σημειώνοντας πως οι εταιρείες διανομής τροφίμων μπορούν να υποχρεώσουν τους διανομείς να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Ερωτηθείς ο κ. Δρουσιώτης είπε πως στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών έφθασαν παράπονα σε σχέση με την υγιεινή στα κιβώτια μεταφοράς των τροφίμων στα οχήματα των διανομέων φαγητού με αναφορές πως αυτά δεν ήταν καθαρά. «Το βλέπεις αυτό το πράγμα εξωτερικά, αλλά δεν ξέρεις εσωτερικά τι συμβαίνει. Λογικό είναι να υποθέσεις ότι η κατάσταση θα είναι ανάλογη και από μέσα», επεσήμανε.

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι, έπειτα από τα παράπονα που έλαβε ο Σύνδεσμος, επικοινώνησε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες που είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για τον έλεγχο των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων. Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών τού είπε, ανέφερε, ότι είναι ενήμερος για το ζήτημα και ότι θα το δρομολογήσει ώστε να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών διευκρίνισε ότι η επικοινωνία του με τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών έγινε πριν το συμβάν με την τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό. Μετά το συμβάν, «τα πράγματα έχουν πιεστεί και σε αυτόν τον τομέα πλέον», συμπλήρωσε.

«Ως Σύνδεσμος, πέραν από τα παράπονα, προχωρήσαμε και σε εργαστηριακό έλεγχο σε δυο σάκους μεταφοράς τροφίμων», ανέφερε. Ο έλεγχος έγινε σε διαπιστευμένο εργαστήριο και έδειξε την παρουσία τριών διαφορετικών παθογόνων οργανισμών, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, σημείωσε. «Τα συμπεράσματα του εργαστηριακού ελέγχου είναι ότι τα τρόφιμα είναι ακατάλληλα από υγιεινής άποψης για μεταφορά», πρόσθεσε.

«Εμείς ως Σύνδεσμος δεν έχουμε εξουσία να σταματήσουμε διανομέα φαγητού και να κάνουμε ελέγχους, διότι είμαστε μία εθελοντική οργάνωση. Κάναμε αυτόν τον έλεγχο για να επιβεβαιώσουμε αυτά που ακούγαμε και βλέπαμε», δήλωσε ο Μάριος Δρουσιώτης. Έπειτα από αυτό, συνέχισε, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έστειλαν επιστολή στην ΟΕΒ, της οποίας μέλη είναι οι εταιρείες διανομής τροφίμων. Στην επιστολή τους, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνιστούσαν στις εταιρείες αυτά που πρέπει να κάνουν ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγιεινής, σημείωσε.

Το θέμα έμεινε ως εδώ, όμως σε αυτήν την αλυσίδα εμπλέκονται 3 διαφορετικοί παράγοντες, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Οι παράγοντες αυτοί είναι η επιχείρηση που παρασκευάζει το τρόφιμο, η εταιρεία διανομής και ο ίδιος ο διανομέας, πρόσθεσε.

Ο κ. Δρουσιώτης εξήγησε ότι οι διανομείς δεν εργάζονται στην πλατφόρμα διανομής που αναγράφεται στη συσκευασία του τροφίμου, αλλά οι πλατφόρμες διανομής αγοράζουν υπηρεσίες από αυτούς τους ανθρώπους. Σημείωσε ότι την πρωταρχική ευθύνη φέρουν οι πλατφόρμες διανομής, δευτερευόντως οι διανομείς και τέλος η επιχείρηση που παρασκευάζει τρόφιμα και τα διανέμει μέσω της πλατφόρμας.

«Δόθηκε ευρεία δημοσιότητα και ίσως γίνει κάτι. Εμείς από τον εργαστηριακό έλεγχο (που κάναμε) είδαμε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση των 2 κιβωτίων που ελέγξαμε. Είναι σοβαρό το θέμα», τόνισε.

«Υπήρξαν κάποιοι που ισχυρίστηκαν ότι τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα και δεν έρχονται σε απευθείας επαφή με το περιβάλλον εντός του κιβωτίου. Το γεγονός ότι τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα δεν εξαλείφει τον κίνδυνο της τροφικής δηλητηρίασης, απλώς τον μειώνει», ανέφερε ο Μάριος Δρουσιώτης, υπογραμμίζοντας ότι οι διανομείς οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να πλένουν και να απολυμαίνουν τα κιβώτια μεταφοράς τροφίμων.

«Η εταιρεία μεταφοράς συμβάλλεται με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία, κυρίως επειδή είναι αλλοδαποί. Άρα, εάν οι εταιρείες μεταφοράς συμμορφωθούν, μπορούν να υποχρεώσουν τους διανομείς να τηρούν τους κανόνες υγιεινής», κατέληξε.

Wolt: Διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε τακτική βάση

Στο μεταξύ, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, η πλατφόρμα διανομής Wolt ανέφερε ότι πραγματοποιεί προγραμματισμένους ελέγχους στον εξοπλισμό των συνεργαζόμενων διανομέων τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, ενώ παράλληλα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε τακτική βάση.

«Η υγιεινή και η ασφάλεια των παραγγελιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την πλατφόρμα μας. Κάθε σχετική αναφορά ή διαπίστωση εξετάζεται άμεσα και όταν εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, ζητούμε από τον συνεργαζόμενο διανομέα να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του εξοπλισμού όπου αυτό απαιτείται», είπε η Wolt, προσθέτοντας ότι «σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις, η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιηθεί».

«Πέραν των διορθωτικών ενεργειών που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, πραγματοποιούμε προγραμματισμένους ελέγχους στον εξοπλισμό των συνεργαζόμενων διανομέων τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα κουτιά διανομής είναι καθαρά και κατάλληλα για τη μεταφορά παραγγελιών», σημείωσε η πλατφόρμα.

«Παράλληλα, διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε τακτική βάση και όπου εντοπίζεται φθορά ή ακαταλληλότητα, προχωρούμε αμέσως σε αντικατάσταση του εξοπλισμού. Επιπλέον, συνεργαζόμενοι διανομείς με μακρόχρονη δραστηριότητα στην πλατφόρμα και σημαντικό αριθμό ολοκληρωμένων παραγγελιών καλούνται για αντικατάσταση των κουτιών διανομής τους», επεσήμανε.

«Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ενημερώσαμε άμεσα τους συνεργαζόμενους διανομείς, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις τους και τις βέλτιστες πρακτικές για την καθαριότητα και τη συντήρηση των κουτιών διανομής. Παράλληλα, αυξήσαμε τους τακτικούς ελέγχους, με στόχο να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγγελιών», κατέληξε.

ΚΥΠΕ