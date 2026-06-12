Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε αγροτική περιοχή της κομητείας Λίβινγκστον, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο την Πέμπτη 11 Ιουνίου, με τον τεράστιο στρόβιλο να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα καθώς κινούνταν απειλητικά προς την πόλη Στρίτορ. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση του ακραίου καιρικού φαινομένου, το οποίο συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν για ώρες την ευρύτερη περιοχή του Σικάγο.

Quick edit showing some of the intense moments today while documenting 8 tornadoes in northern Illinois into Indiana. Massive shoutout to @skydrama for nailing the forecast in the warm sector. Hands down the craziest tornado outbreak I've ever documented.



Full video will be… pic.twitter.com/LZ1ciAlR3e June 12, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και κατέπεσαν σε οδικούς άξονες, διακόπτοντας την κυκλοφορία για αρκετές ώρες. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

🚨🌪️ Additional tornado damage documented on the east side of Streator, Illinois, as crews continue assessing the aftermath of the storm.#Streator #Illinois #tornado #ilwx pic.twitter.com/kX3BY62B9S June 12, 2026

Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια της κατοικίας του, η οποία κατέρρευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλοι σοβαροί τραυματισμοί, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου.

#Breaking Man rescued from the rubble of a home in Streator, #Illinois(#ILwx) following Significant tornado 🌪️ Impacted the Area. pic.twitter.com/DmFCITPATo June 12, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές ακόμη και για την ανάπτυξη εξαιρετικά βίαιων φαινομένων. Η περιοχή του Σικάγο είχε τεθεί σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, με την επικινδυνότητα των καταιγίδων να αξιολογείται στα ανώτερα επίπεδα της σχετικής κλίμακας.

Παράλληλα, το βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters μέσω ανάλυσης μεταδεδομένων και ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών του τοπίου με δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον δέκα περιστατικά ανεμοστρόβιλων καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια της μητροπολιτικής περιοχής του Σικάγο, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε την περιοχή.

Bad #tornado damage in Streator, Illinois with a gas leak in progress@TDStormRecovery is on scene assisting with the recovery effort pic.twitter.com/hXlg4UzSTn — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) June 12, 2026

Twin tornadoes near Ransom, IL moments ago pic.twitter.com/j2Qiuca8QA — Isaac Polanski (@miwx97) June 11, 2026

protothema.gr