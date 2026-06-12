Κοντά στην υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αυτή η υπογραφή συμφωνίας πιθανόν να λάβει χώρα ενόψει της συνάντησης των ηγετών της Ομάδας των Επτά (G7) που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

🚨BREAKING:



🇺🇸🇮🇷 The U.S. and Iran are in the final stages of reaching a MoU, with signing potentially taking place as early as this Sunday in Geneva.



A senior G7 official says that the agreement is expected during next week’s G7 leaders meeting.



It is not a permanent deal but… https://t.co/LG7k2NW1S5 pic.twitter.com/ZlTRrBpKR6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026

Με συμφωνία στα χέρια του θέλει να πάει στους G7 ο Τραμπ

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πιθανή, σύμφωνα με πηγή της G7 που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της κρισιμότητας των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, άλλος αξιωματούχος της G7 ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία αναμένεται να λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης και όχι μιας πλήρως δεσμευτικής τελικής συνθήκης.

Η φετινή σύνοδος κορυφής της G7 θα διεξαχθεί στο Εβιάν, στις Γαλλικές Άλπεις, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

Η Γενεύη το πιθανό σενάριο για τόπο συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενεύη στην Ελβετία εξετάζεται ως πιθανός τόπος για ενδεχόμενη υπογραφή ήδη από την Κυριακή, αν και οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ετοιμότητά της.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φέρονται να προχωρούν με αργούς ρυθμούς από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, ενώ ένας δεύτερος αξιωματούχος της G7 σημείωσε ότι, αν και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις προόδου, προηγούμενες προσπάθειες διπλωματικής συμφωνίας δεν είχαν τελικά ευοδωθεί.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά «Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το θέμα αυτό», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει επηρεάσει σοβαρά τη Μέση Ανατολή και έχει συντελέσει στην αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, όπως μετέδωσε το Axios, τέσσερα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχουν μεταβεί στην Ευρώπη προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανή τελετή υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

The US and Iran are moving closer to signing a peace deal around the G7 meeting next week, according to senior officials https://t.co/ypSF15z2sV — Bloomberg (@business) June 12, 2026

Ασαφές το αν έχει εγκριθεί από την ηγεσία του Ιράν

Ένας επιπλέον διπλωμάτης ανέφερε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, αλλά παραμένει ασαφές αν αυτή έχει εγκριθεί από την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας.

Εν τω μεταξύ, οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις εξελίξεις, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν, και τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές να καταγράφουν άνοδο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε προγραμματισμένες αεροπορικές επιθέσεις και ότι μια συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία και για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση.

Την Παρασκευή η πτώση στις τιμές της Ενέργειας συνεχίστηκε, αντανακλώντας την αυξημένη αισιοδοξία των επενδυτών για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

iefimerida.gr