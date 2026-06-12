Με νέα ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του Ιράν, αμφισβητώντας τις πληροφορίες που διέρρευσαν στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και αφορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

protothema.gr