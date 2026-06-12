Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί της Παρασκευής την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, το σχέδιο περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, καθώς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η συμφωνία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.



Αναλυτικά τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ



«Δημοσιεύτηκαν νέες λεπτομέρειες του σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων Ιράν-ΗΠΑ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων, απόσυρση των δυνάμεών τους γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.



»Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νωίτερα την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία.

​«​Τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν σήμερα και συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτός ήταν το 95% και το έκαναν με τον πιο ισχυρό τρόπο που μπορείς να το κάνεις» τόνισε αργότερα.

Το Axios και το CNN μετέδωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μέσω Κατάρ συνέβαλαν στη γεφύρωση βασικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

skai.gr