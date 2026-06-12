Πάνω από έναν τόνο ναρκωτικών αξίας περίπου 55 εκατομμυρίων ευρώ κατέσχεσαν αυτή την εβδομάδα οι τουρκικές αρχές στα σύνορα με την Ελλάδα, στο μεθοριακό πέρασμα στα Ύψαλα. Το φορτίο, που ήταν κρυμμένο σε νταλίκα, περιείχε κυρίως μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και ακατέργαστο όπιο.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου, το φορτίο, η αγοραία αξία του οποίου ανέρχεται σε πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ, ανακαλύφθηκε στο μεθοριακό πέρασμα στα Ύψαλα (βορειοδυτική Τουρκία) και περιείχε κυρίως μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και ακατέργαστο όπιο.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για την προέλευση των ναρκωτικών, τα τουρκικά τελωνεία δεν απάντησαν αμέσως. Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η νταλίκα είχε φθάσει από το Ιράν.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως το 2025 κατέσχεσαν συνολικά 33,6 τόνους ναρκωτικών αγοραίας αξίας σχεδόν 840 εκατομμυρίων ευρώ.

protothema.gr