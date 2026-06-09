Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων μέσω πλατφορμών delivery, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση παραπόνων από καταναλωτές. Σε επιστολή προς ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καλούν εστιατόρια, επιχειρήσεις τροφίμων και πλατφόρμες όπως Foody και Wolt να εντείνουν τους ελέγχους, να διασφαλίζουν την καθαριότητα των κιβωτίων μεταφοράς και να τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων.

Σε σχετική επιστολή προς την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών παραγγελίας τροφίμων, όπως οι «foody», «wolt» και άλλες, «έχει αναπτυχθεί ραγδαία στην Κύπρο τα τελευταία 6-7 χρόνια», με αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων να βασίζεται πλέον στις υπηρεσίες αυτές για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι οδηγοί που πραγματοποιούν τις παραδόσεις δεν είναι υπάλληλοι των πλατφορμών αλλά λειτουργούν ως αυτοεργοδοτούμενοι συνεργάτες, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ότι στην πλειονότητά τους είναι αλλοδαποί χωρίς μόνιμο καθεστώς παραμονής στην Κύπρο, δημιουργεί «νομικές δυσκολίες στην καταχώριση αυτών ως επιχειρήσεων τροφίμων ή και ως υπάλληλοι επιχειρήσεων τροφίμων, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος αυτών».Όπως αναφέρεται, τα περισσότερα παράπονα αφορούν την κατάσταση των κιβωτίων μεταφοράς που είναι στερεωμένα στο πίσω μέρος των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων. Σύμφωνα με την επιστολή, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για κιβώτια «πολύ ακάθαρτα με συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι «τρύπια ή δεν κλείνουν ικανοποιητικά και γενικά είναι φθαρμένα και σε κακή κατάσταση συντήρησης».

Παράπονα για ακαθαρσίες στο κιβώτιο παράδοσης τροφίμων

Επιπλέον, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι καταγράφονται παράπονα σύμφωνα με τα οποία οδηγοί αποθηκεύουν στα κιβώτια προσωπικά τους αντικείμενα ή αφήνουν τα οχήματά τους εκτεθειμένα κατά τις ώρες αργίας, χωρίς επαρκή προστασία από τρωκτικά και έντομα. Ενδεικτικά, στην επιστολή παρατίθενται αναφορές καταναλωτών για ακαθαρσίες εντός του κιβωτίου από προηγούμενες παραδόσεις τροφίμων, μεταφορά ρούχων και παπουτσιών στο κιβώτιο μαζί με το φαγητό της παραγγελίας και αναφέρεται ότι ο αριθμός των παραπόνων που λαμβάνει η Υπηρεσία από τους καταναλωτές έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι «η καταλληλότητα της εν λόγω μεταφοράς τροφίμων αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων και όχι μόνο των αρχών ελέγχου», επισημαίνοντας ότι τόσο οι επιχειρήσεις διαχείρισης των διαδικτυακών πλατφορμών όσο και οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι σωστές διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων.

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων καλούνται να προστατεύσουν και το καλό όνομα της εταιρείας τους, καθώς «υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για οποιαδήποτε παρατυπία παρατηρηθεί από καταναλωτή, ο καταναλωτής να συνδέσει την παρατυπία με την επιχείρηση παραγωγής και όχι απαραίτητα μόνο με τον οδηγό μεταφοράς».

Συστάσεις προς τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εισηγούνται οι υπεύθυνοι των εστιατορίων και των λοιπών επιχειρήσεων τροφίμων να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα δοχεία μεταφοράς και να επιβλέπουν τη βασική ατομική υγιεινή των οδηγών κατά την παραλαβή των παραγγελιών. Παράλληλα, καλούνται να αναφέρουν άμεσα στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες οποιαδήποτε παρατυπία ή παράλειψη διαπιστώνουν.

Αναφέρεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις διαχείρισης διαδικτυακών πλατφόρμων παραγγελίας τροφίμων «παρόλο που είναι οι μεσάζοντες, έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι συμβεβλημένοι πωλητές τροφίμων και οι οδηγοί μεταφοράς ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων». Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών παραβάσεων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συστήνουν στις επιχειρήσεις «να αρνηθούν την παράδοση της παραγγελίας και να απαιτήσουν να έρθει άλλος οδηγός για την παράδοση», ενώ όταν παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες λιγότερο σοβαρές παραλείψεις, να απαιτούν από την πλατφόρμα την άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Καλούνται επίσης οι υπεύθυνοι των εστιατορίων και των επιχειρήσεων να ενημερώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση παρατυπίας ή κάποιας παράλειψης που παρατηρήσουν.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ως καλή πρακτική ο γρήγορος καθαρισμός του εσωτερικού του κιβωτίου προτού τοποθετηθεί σε αυτό η παραγγελία των καταναλωτών, καθώς και το να επιτρέπουν στους οδηγούς παράδοσης να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους για να πλένουν τα χέρια τους και να τηρούν γενικά τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής.

ΚΥΠΕ