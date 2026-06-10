Η Επιτροπή Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Προσέλκυσης Νέων Ταλέντων της ΟΕΒ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 2 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των επαφών της με αρμόδιους φορείς για θέματα αγοράς εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γιάγκου Χατζηγιάννη και επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εξεύρεση και διατήρηση κατάλληλου προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας, καθώς και για τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των αναγκών που καταγράφονται στην αγορά εργασίας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή βούλησή τους για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Επιτροπής, με στόχο την προώθηση πολιτικών και δράσεων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών που ενισχύουν τις δεξιότητες, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.