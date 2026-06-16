Το πρόσφατο περιστατικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναφορές σε γυναίκα που φέρεται να εντοπίστηκε νεκρή και αβοήθητη σε παγκάκι έξω από υπεραγορά, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία διαδίδονται -και συχνά διογκώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Στην αρχική ανάρτηση γινόταν λόγος για εξαθλίωση, κακουχίες και άστεγη γυναίκα, στοιχεία που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από χρήστες του Facebook και αναπαραγωγή της είδησης, ακόμη και από μέσα ενημέρωσης, χωρίς διασταύρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που δόθηκε στη ανάρτηση του πολίτη που την δημοσίευσε. Όπως αναφέρθηκε, επρόκειτο για γυναίκα με προβλήματα αλκοολισμού, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο έξω από υπεραγορά στη Λεμεσό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έτυχε ιατρικής φροντίδας και στη συνέχεια αποχώρησε.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά αναδεικνύει το πόσο εύκολα μια πληροφορία μπορεί να απέχει από την πραγματικότητα και να μετατραπεί σε «είδηση» μέσα από τα social media, χωρίς επαρκή έλεγχο. Και σε αυτό εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε την υποχρέωση να διασταυρώνουμε κάθε πληροφορία πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση. Η ταχύτητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την αλήθεια και την ακρίβεια.

Ι.Μ