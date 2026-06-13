Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν σορό μέσα στο πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκρι SUV με πινακίδες της Καλιφόρνιας σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το Caliente Stadium. Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε μία σορός τυλιγμένη σε μαύρη σακούλα, η οποία έφερε εμφανή ίχνη βίας.

A decomposing body has been found in the trunk of a car outside the Tijuana stadium where Iran’s team is training for the World Cup. Authorities say the body was wrapped in a plastic bag and showed signs of violence. pic.twitter.com/Wq63VQj1bX June 13, 2026

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