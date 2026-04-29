Σε νέα καμπή οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της «Σάντης» μετά την έλευση τριών ειδικών πρακτόρων του FBI στην Κύπρο με σκοπό να συνδράμουν στις έρευνες, την ίδια ώρα που αναμένονται τα πορίσματα της Europol και η αποκάλυψη τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ειδικοί της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας θα έχουν πιθανότατα σήμερα συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας, καθώς και τους ανακριτές της υπόθεσης, ώστε να πάρουν μια γεύση των όσων διερευνώνται και στη συνέχεια θα πιάσουν δουλειά. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι άρχισε η μετάφραση των καταθέσεων από τα ελληνικά στα αγγλικά, ώστε να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους οι ειδικοί του FBI. Στο επίκεντρο των προσπαθειών τους θα είναι η ανάλυση των όσων έχουν κατατεθεί, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα μαρτυρία, ώστε να καταφανεί κατά πόσον αυτά που καταγγέλλονται είναι πραγματικά και μπορεί να αποδειχτούν, ή αν αποτελούν κατασκευάσματα.

Όπως εκτιμάται, οι ειδικοί έχουν την τεχνογνωσία ώστε μέσω ανάλυσης να διαφανεί κατά πόσον το μοτίβο που χρησιμοποιούσε η «Σάντη» οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με προϊόν μυθοπλασίας. Κάτω από το μικροσκόπιο των Αμερικανών ειδικών θα βρεθούν οι τρεις καταθέσεις που έχει δώσει η 45χρονη επονομαζόμενη «Σάντη», τα μηνύματα που παραδόθηκαν στις Αρχές, άλλα τεκμήρια με σκοπό να εξεταστούν ένα-ένα ξεχωριστά και στη συνέχεια συνολικά.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί, οι εμπειρογνώμονες του FBI δεν θα προχωρήσουν σε ανακρίσεις ή σε λήψη καταθέσεων, ούτε καν θα συμμετάσχουν σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά ο ρόλος τους θα είναι επικουρικός και θα εξετάσουν το προφίλ της γυναίκας που βρίσκεται πίσω από δεκάδες μηνύματα στα οποία εμπλέκονται επώνυμα πρόσωπα σε διάφορες υποθέσεις που κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας. Στο τέλος, οι Αμερικανοί θα συντάξουν έκθεση με τα ευρήματα και τις καταλήξεις τους που θα δοθούν στις κυπριακές Αρχές για μελέτη.

Η κάθοδος των Αμερικανών αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αντί του διορισμού ποινικών ανακριτών, αφού μέσα από την ενημέρωση που έτυχε, είχε φανεί πως τα πλείστα των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας διαψεύστηκαν μέσα από στοιχεία.

Στο μεταξύ, αναμένονται εντός των αμέσως επόμενων ημερών τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών προσώπων που κατονομάζονται στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη περί διακίνησης χρημάτων μέσω της «Αδελφότητας των Ροδοσταύρων». Από τα στοιχεία θα καταφανεί κατά πόσον όσα αναφέρονται είναι αληθινά ή θα διαψευστούν. Επίσης, αρχές Μαΐου αναμένονται και τα αποτελέσματα της ειδικής ανάλυσης των δεκάδων μηνυμάτων αλλά και τηλεφωνικών συσκευών που στάλθηκαν στην Europol. Η εξέταση εκτιμάται ότι θα δείξει αν τα μηνύματα μπορούν να τύχουν δικανικού ελέγχου νοουμένου τα πλείστα αποτελούν screenshots, αν είναι γνήσια ή προϊόν κατασκευής.

Η ανακριτική ομάδα που λαμβάνει καθημερινά καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, νυν και πρώην αξιωματούχους του κράτους, συνεχίζει παράλληλα να μελετά το μαρτυρικό που έχει συλλεγεί μέχρι στιγμής, ώστε να διαφανούν τυχόν κενά για να καλυφθούν. Υπολογίζεται πως σε κάποια στιγμή οι ανακριτές που πρόσφατα έχουν ενισχυθεί, θα καλέσουν εκ νέου την «Σάντη» για συμπληρωματική κατάθεση ή και ανάκριση, εφόσον έχουν προκύψει μέσα από καταθέσεις ή και ισχυρισμούς που διατυπώνονται δημόσια, ερωτήματα τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το κεφάλαιο που αφορά στη σχέση της με τον πρώην Δικαστή, ο οποίος έχει αναφερθεί σε κατάθεσή του πως την έχει συναντήσει τρεις φορές και πως προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Η γνωριμία τους εντάσσεται το 2020, ενώ έναν χρόνο προηγουμένως η «Σάντη» είχε εμφανιστεί ενώπιόν του, ενώ εκείνος βρισκόταν στην έδρα του Εφετείου με δύο άλλους Δικαστές, για το ζήτημα της αναγνώρισης του παιδιού της από τον πατέρα του.

Φυτιρής: Αν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε χθες και ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, δηλώνοντας ότι το πόρισμα για την υπόθεση «Σάντη» δεν είναι στοχευμένο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη περί προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι έχει δοθεί οδηγία στον Αρχηγό της Αστυνομίας όπως η έρευνα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Όπως είπε, το πόρισμα θα είναι «360 μοιρών» και θα αφορά τόσο τη γνησιότητα όσο και το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Σημείωσε, επίσης, ότι εάν προκύψουν ποινικές ευθύνες, αυτές θα πρέπει να αποδοθούν.