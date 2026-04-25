Καθοριστική κρίνεται η ερχόμενη εβδομάδα για τις αστυνομικές έρευνες σε σχέση με τα όσα είδαν το φως γύρω από την υπόθεση με την επονομαζόμενη «Σάντη» και τους ισχυρισμούς που εμπλέκουν το πολιτικοδικαστικό σύστημα.

Η ανακριτική ομάδα συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που κατονομάζονται στα μηνύματα να σχετίζονται με διάφορες υποθέσεις που απασχόλησαν παλαιότερα την κοινή γνώμη, ωστόσο δεν εκτιμά ότι θα προκύψει κάτι αφού δεν υπάρχει το υπόβαθρο για να γίνει σε βάθος ανάκριση. Τρία ωστόσο είναι τα σημεία που θα κρίνουν την τελική έκβαση των ερευνών, αφού μόνο από τα sms δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται οτιδήποτε που να οδηγεί τις έρευνες προς κάποια κατεύθυνση:

-Η οικονομική έρευνα και τι θα δείξουν τα στοιχεία που θα δώσουν οι τράπεζες για συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

– Τα αποτελέσματα που θα δώσει η Europol από την εξέταση των μηνυμάτων και ηχητικών.

– Η ανάλυση των καταθέσεων και δεδομένων με επίκεντρο τη «Σάντη» από τους ειδικούς του FBI.

Όπως αναμένεται, την ερχόμενη εβδομάδα θ’ αρχίσουν οι εμπορικές τράπεζες να παραχωρούν στοιχεία σε σχέση με πρόσωπα που ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί τους, ώστε να φανεί αν μέσω της 45χρονης κινήθηκαν χρήματα στο εξωτερικό και αφορούσαν την «Αδελφότητα». Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Όσον αφορά στην Europol εκτιμάται πως η συνδρομή της θα είναι καθοριστική, αφού θα ενισχύσει ή θα διαψεύσει τα όσα δημοσιεύονται όσον αφορά στη γνησιότητα των μηνυμάτων. Οι Αμερικανοί ειδικοί με την κατάρτιση που διαθέτουν θα κρίνουν αν οι καταθέσεις και η όλη συμπεριφορά της «Σάντης» είναι αξιόπιστη και σε ποιο βαθμό.

Στο μεταξύ, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι θα γίνουν έρευνες και στο σχολείο που φοίτησε το παιδί της 45χρονης ώστε να φανεί το πρόσωπο που δηλώθηκε ως πατέρας κατά την εγγραφή του, ενώ αναμένεται ότι σύντομα η ίδια θα κληθεί να καταθέσει εκ νέου για κάποιες πτυχές που ήρθαν στο φως, όμως, οι ανακριτές θα αναμένουν να υπάρχει πλήρης εικόνα από την οικονομική έρευνα. Η Αστυνομία έχει στα χέρια της και έκθεση από γιατρό σε σχέση με τη «Σάντη» η οποία και αξιολογείται.

Στο μεταξύ σε δηλώσεις του χθες ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, είπε πως οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά όχι προς το τέλος τους. Όπως είπε, έχει ληφθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καταθέσεων και αναμένονται να ληφθούν και άλλες, με τους ανακριτές να εργάζονται συστηματικά ώστε να καταλήξουν όσο πιο σύντομα γίνεται σε κάποιο αποτέλεσμα. «Το πότε όμως δεν μπορούμε να το προβλέψουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από τον «Φ» πότε θα έρθουν οι εμπειρογνώμονες του FBI, ή πόσα μέλη θα αριθμεί η ομάδα, ο κ. Βύρωνος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία, εκτιμάται όμως ότι η κάθοδός τους θα γίνει την επόμενη βδομάδα και δεν θα διαρκέσει πολλές ημέρες. Όπως ξεκαθαρίστηκε, ο ρόλος των Αμερικανών ερευνητών θα είναι επικουρικός, δηλαδή θα βοηθήσουν τους ερευνητές της Αστυνομίας με την εμπειρία τους από τον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων ανά το παγκόσμιο αλλά και με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Οι Αμερικανοί δεν θα αναλάβουν τη διερεύνηση αλλά θα συνδράμουν με την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς της ανάλυσης των καταθέσεων που λαμβάνονται, κατέληξε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει άδεια στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη να ζητήσει ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του και αν θα παγώσει τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που παρέλαβε ως τεκμήρια η Αστυνομία.

Στην Κοβέσι ο Δρουσιώτης

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στο ετήσιο «Φόρουμ των Δελφών» περί διαφθοράς στο ελληνικό δημόσιο, ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης ανακοίνωσε μέσω social media, ότι αποφάσισε να αποστείλει τις επόμενες ημέρες στην ίδια τις καταγγελίες του για την υπόθεση «Σάντη».