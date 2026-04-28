Το κατώφλι των ανακριτών πέρασε το περασμένο Σάββατο και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη» και σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι ανακριτές τον ρώτησαν για «5-6 ανόητα μηνύματα, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δεν τα έχει αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που ονομάζεται σκάνδαλο «Σάντη» είπε.

«Ήταν 5-6 μηνύματα τα οποία μου έστειλε κάποιος φίλος μου. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο και γελούσα και εγώ μαζί τους», ανέφερε ο κ. Ευσταθίου στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντ1. «Μου είπε μετά, ότι τα μηνύματα αυτά τα έχεις γράψει. Φαίνεται προφανώς ότι έχουν κυκλοφορήσει παντού στην Κύπρο και με κάλεσε η Αστυνομία και εξήγησα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σε ποιους υποτίθεται ότι έστειλε αυτά τα μηνύματα, ο κ. Ευσταθίου είπε «σε έναν Μιχάλη. Από το τηλέφωνο μου το οποίο γράφει ότι είναι στην Epic, ενώ είμαι συνδρομητής στη Cyta. Φαίνεται ότι το νοσηρό και διεστραμμένο αυτό μυαλό που τα έκανε, δεν ήξερε καν πού είμαι συνδρομητής». Συμπλήρωσε επίσης, ότι «φαίνεται, αν κάποιος τα διαβάσει, ότι πρόκειται περί γελοιότητες αλλά στην Κύπρο της ανθρωποφαγίας αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι τρομερό».

Ο κ. Ευσταθίου, είπε πως όταν μετέβη στην Αστυνομία για κατάθεση, είδε και άλλα πρόσωπα τα οποία κλήθηκαν για τον ίδιο λόγο. «Έχουν μπλέξει άνθρωποι και καταστάσεις χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα. Αν δει κάποιος τα μηνύματα, αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση μας, θα γελούσε. Αλλά είπαμε, στην Κύπρο της ανθρωποφαγίας όλα είναι δυνατά».

Ερωτηθείς κατά πόσο γνωρίζει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα της υπόθεσης Σάντη, ο κ. Ευσταθίου είπε πως «τον δικαστή τον γνωρίζω διότι είμαι τόσα χρόνια δικηγόρος. Είμαι πάνω από 30 χρόνια δικηγόρος. Αλίμονο εάν δικηγόρος δε γνωρίζει τους δικαστές που δικάζουν. Το πιο φυσιολογικό πράγμα. Την κυρία «Σάντη» δεν την είδα ποτέ μου, δεν ξέρω ποια είναι. Ξέρω ότι είναι το όνομα που έχει ακουστεί, Κυριακή………….. Γνωρίζω ότι υπάρχει ο Εισαγγελέας, ο Βοηθός Εισαγγελέας, υπάρχει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ονόματα πολιτικών, μέχρι εκεί. Όπως γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος».