Πρόεδρος CITEA

Κάτι πάει πολύ λάθος.

Η Ευρώπη ζητά ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύει δισεκατομμύρια σε έργα τεχνολογίας, αλλά λειτουργεί με κανόνες που καταστρέφουν αυτούς που καλούνται να τα υλοποιήσουν.

Σήμερα, μια εταιρεία συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό και δεσμεύεται σε σταθερές τιμές. Λίγους μήνες μετά, οι τιμές του εξοπλισμού έχουν εκτοξευθεί. Δεν μιλάμε για μικρές αυξήσεις. Μιλάμε για εκρήξεις τιμών που αλλάζουν τα πάντα.

Και τότε ξεκινά το πραγματικό πρόβλημα.

Η εταιρεία είτε συνεχίζει και γράφει ζημιές, είτε αποχωρεί.

Αν αποχωρήσει, πληρώνει ρήτρες.

Και μετά έρχεται το χειρότερο: αποκλείεται από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Τεχνική λεπτομέρεια ; Όχι μιλάμε για μια πραγματικότητα όπου εταιρείες αποχωρούν από συμβάσεις, πληρώνουν βαριές ποινές και καταλήγουν αποκλεισμένες από μελλοντικούς διαγωνισμούς(και στην Κύπρο αυτό συμβαίνει).

Αυτό δεν είναι αγορά. Είναι παγίδα.

Και όσο συνεχίζεται, οι σοβαρές εταιρείες θα απομακρύνονται από τα δημόσια έργα, αφήνοντας πίσω ένα σύστημα πιο αδύναμο, πιο ακριβό και λιγότερο αξιόπιστο.

Για τον λόγο αυτό, προχώρησα ως Πρόεδρος του CITEA σε ανοικτή επιστολή προς το DigitalEurope. Όχι για να περιγράψω το πρόβλημα — αυτό είναι ήδη γνωστό στην αγορά — αλλά για να ζητήσω δράση.

Η Ευρώπη χρειάζεται έναν μηχανισμό που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Έναν Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών IT Hardware.

Ένα επίσημο σημείο αναφοράς που θα επιτρέπει προσαρμογές τιμών, θα μοιράζει δίκαια το ρίσκο και θα σταματήσει να τιμωρεί αυτούς που κρατούν τα έργα ζωντανά.

Ως CITEA, έχουμε ήδη προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, δημιουργώντας μια πιλοτική πλατφόρμα (ζητήστε το πιλοτικό link όσοι θέλετε) που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Η λύση υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι η απόφαση.

Η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη:

αν δεν αλλάξουν οι κανόνες, δεν θα μείνουν εταιρείες για να υλοποιήσουν τα έργα.

Και τότε το πρόβλημα δεν θα είναι οι τιμές.

Θα είναι ότι δεν θα υπάρχουν έργα.