Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοοίνωσε ότι για όλο τον μήνα Μάιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Αυτό τον μήνα θα εγκατασταθούν στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:

Έγκωμη – Άγιο Δομέτιο

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Ηρώων, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου, Λευκόθεου και Οδού Ηλία Παπακυριακού.

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση.

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Λουκή Ακρίτα

Δάλι

Όλος ο Δήμος Ιδαλίου και χωριό Ποταμιά



Λεμεσός

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Μισιαούλη και Καβάζογλου και Νικολάου Παττίχη

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρων Νικόλαου Παττίχη και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Οδών Γεωργίου Αβέρωφ, Ρήνου και Θεόδωρου Ποταμιάνου μέχρι τα όρια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών

Λάρνακα

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από το ύψος της Λεωφόρου Μακαρίου και μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αρχιμανδρίτου Μακάριου Μαχαιριώτου

Αμμόχωστος:

Όλος ο Δήμος Αγίας Νάπας

Πάφος:

Όλος ο Δήμος Χλώρακας

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.