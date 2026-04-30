 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοοίνωσε ότι για όλο τον μήνα Μάιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Αυτό τον μήνα θα εγκατασταθούν στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:  

Έγκωμη – Άγιο Δομέτιο

  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Ηρώων, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου, Λευκόθεου και Οδού Ηλία Παπακυριακού.
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση.
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Λουκή Ακρίτα

Δάλι

  • Όλος ο Δήμος Ιδαλίου και χωριό Ποταμιά

Λεμεσός

  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Μισιαούλη και Καβάζογλου και Νικολάου Παττίχη
  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
  • Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρων Νικόλαου Παττίχη και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Οδών Γεωργίου Αβέρωφ, Ρήνου και Θεόδωρου Ποταμιάνου μέχρι τα όρια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών

Λάρνακα

  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από το ύψος της Λεωφόρου Μακαρίου και μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αρχιμανδρίτου Μακάριου Μαχαιριώτου

Αμμόχωστος:

  • Όλος ο Δήμος Αγίας Νάπας

Πάφος:       

Χλώρακα

  • Όλος ο Δήμος Χλώρακας

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 