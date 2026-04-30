Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου (ΣΕΛΕΚ) ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε στις 28 Απριλίου 2026 συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκωσία, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συνδέσμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΣΕΛΕΚ, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ντάλτας, ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κοσμάς, ο Ταμίας κ. Φίλιππος Μάρκου και τα μέλη του ΔΣ κ. Δημήτρης Κακούνης και κ. Γρηγόρης Καμπέρης. Από πλευράς Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης και η κα. Στάλω Δημοσθένους Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης και Εκτελεστική Γραμματέας του Συνδέσμου.

Στρατηγικές προτεραιότητες και πεδία συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν η αποστολή, οι στρατηγικές προτεραιότητες και το πλαίσιο δράσης του ΣΕΛΕΚ, με έμφαση στον ρόλο του ως θεσμικού εκπροσώπου της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας στην Κύπρο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση πεδίων συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ελλάδας, ιδίως σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας και περαιτέρω εμβάθυνσης των οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΕΚ, κ. Κωνσταντίνος Ντάλτας, δήλωσε:

«Η θεσμική διασύνδεση με την Ελληνική Πρεσβεία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ΣΕΛΕΚ. Στόχος μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας στην Κύπρο και η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Σχετικά με τον ΣΕΛΕΚ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου (ΣΕΛΕΚ), ο οποίος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2026, αποτελεί ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό επαγγελματικό φορέα παγκύπριας εμβέλειας και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Κεντρική αποστολή του ΣΕΛΕΚ είναι η ενίσχυση και προώθηση των επαγγελματικών, επιχειρηματικών, επιστημονικών και κοινωνικών συμφερόντων των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Παράλληλα, επιδιώκει τη συστηματική ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των μελών του και τη θεσμική διασύνδεση της κοινότητας με φορείς της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω οργανωμένων δράσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Σύνδεσμος στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα μέλη του και στην ενίσχυση της συμβολής της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.