Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια υπεύθυνη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική, με καθαρή στόχευση τη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, την ισχυρή ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και τη σταδιακή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ανέφερε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται πλέον σε όλους τους κρίσιμους δείκτες.

Πρόσθεσε ότι η πρόοδος της οικονομίας είναι σαφές πως μετριέται τελικά από το αποτύπωμά της στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία, επισημαίνοντας ότι οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν το αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα: όταν δημιουργούν δουλειές, όταν στηρίζουν τους μισθούς, όταν αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο στον οικογενειακό προϋπολογισμό και όταν βελτιώνουν, σταθερά και μετρήσιμα, την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τα νέα στοιχεία δείχνουν πως αυτή η προσπάθεια αρχίζει να αποτυπώνεται πιο καθαρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις μέσες μηνιαίες απολαβές για το 4ο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι διάμεσες απολαβές κατά 4,6%, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού. Όπως σημείωσε, αυτό σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής αξίας και δείχνει ότι η ανάπτυξη αρχίζει σταδιακά να αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, έχει και η επιμέρους εικόνα. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,2% για τους άνδρες και κατά 4,5% για τις γυναίκες. Όπως ανέφερε, πρόκειται για στοιχείο που δείχνει ότι η βελτίωση καταγράφεται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με θετικό αποτύπωμα και στη γυναικεία απασχόληση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τις αρχές του 2026, με τη φορολογική μεταρρύθμιση να μειώνει φορολογικά βάρη και να αφήνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο και στην οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση γνωρίζει πως πιέσεις στην καθημερινότητα παραμένουν, ιδιαίτερα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η προσπάθεια συνεχίζεται με πολιτικές που ενισχύουν την επάρκεια των μισθών και στηρίζουν τα νοικοκυριά, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η συμφωνία για την ΑΤΑ, η φορολογική μεταρρύθμιση και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί την επόμενη εμβληματική μεταρρύθμιση στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η βελτίωση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει. Όπως ανέφερε, η οικονομία δυναμώνει, η εργασία στηρίζεται, οι μισθοί αυξάνονται και η πρόοδος αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι αυτός είναι ο στόχος της Κυβέρνησης: ανάπτυξη με κοινωνικό αποτέλεσμα, ισχυρότερο διαθέσιμο εισόδημα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους.