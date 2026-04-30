Ανησυχητική και αβέβαιη χαρακτηρίζει την κατάσταση στον τομέα των καυσίμων η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Η διεθνής τιμή του Brent σημείωσε σήμερα αύξηση 5%, πλησιάζοντας τα 125 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι νέες αυξήσεις δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί πλήρως στην κυπριακή λιανική αγορά.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε €1,888 το λίτρο, με τη φθηνότερη τιμή στα €1,785 και την ακριβότερη στα €1,978.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται παγκύπρια στα €1,543, με τη φθηνότερη τιμή στα €1,458 και την ακριβότερη στα €1,618.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ανησυχία για τον τομέα των καυσίμων δεν περιορίζεται στην Κύπρο, αλλά καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της αδυναμίας ασφαλών εκτιμήσεων για την πορεία των τιμών.

Όπως ανέφερε, οι συνεχείς διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων, ενώ η αγορά βρίσκεται σε μία από τις δυσκολότερες ενεργειακές φάσεις για την Ευρώπη και τη διεθνή οικονομία.

Η Υπηρεσία παρακολουθεί καθημερινά τα δεδομένα που αφορούν την εισαγωγή διυλισμένων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τιμές στην αγορά αντανακλούν το πραγματικό κόστος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, στην παρούσα φάση οι τιμές βρίσκονται εντός των ορίων που ελέγχει η Υπηρεσία και δεν συντρέχει λόγος άμεσης παρέμβασης.

Για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης παραδέχθηκε ότι η αγορά βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο των €2 το λίτρο.

Ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι, με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Υπηρεσία ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών για τις τιμές και τις τάσεις στην αγορά καυσίμων.

Κάλεσε επίσης τους καταναλωτές να παρακολουθούν τις τιμές και να αξιοποιούν τις διαφορές μεταξύ πρατηρίων, οι οποίες μπορεί να φτάνουν τα 15 έως 18 σεντ ανά λίτρο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, ανέφερε ότι δεν διαφαίνεται σύντομα θετική εξέλιξη και ότι οι πρατηριούχοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Όπως είπε, το κόστος ενός φορτίου καυσίμων αυξήθηκε από περίπου €40.000 πριν από δύο μήνες σε €60.000 σήμερα, ενώ κάθε πρατήριο χρειάζεται κατά μέσο όρο δύο φορτία για να λειτουργήσει.

Ο κ. Προκοπίου σημείωσε ότι οι πρατηριούχοι λαμβάνουν σταθερό ποσό ανά λίτρο και όχι ποσοστό επί της τιμής, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους τους.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και σπάνια γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο 10%-15% των πελατών γεμίζει κανονικά το όχημά του, ενώ η πλειοψηφία βάζει συγκεκριμένα ποσά, όπως 50 ή 80 ευρώ, με αποτέλεσμα να επισκέπτεται συχνότερα τα πρατήρια.

ΚΥΠΕ