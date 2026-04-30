Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην πολύκροτη υπόθεση κοντραμπάντου ναρκωτικών στη Λεμεσό, καθώς οι κατηγορούμενοι σήμερα (30/4), παραδέχθηκαν ενοχή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού στις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για ολοκλήρωση της υπόθεσης για τους 3 από τους 4 κατηγορούμενους, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε εκκρεμότητα λόγω διαδοχικών αναβολών.

Πρόκειται για την υπόθεση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που εντοπίστηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Αρχηγείου τον Νοέμβριο του 2024, σε χώρο στάθμευσης παραλιακού ξενοδοχείου στη Λεμεσό. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 36χρονου κατηγορουμένου από τη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 7 κιλά κάνναβης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο 50χρονος επιχειρηματίας παραδέχθηκε την κατηγορία της κατοχής 5 κιλών κοκαΐνης, καθώς και την κατοχή σχεδόν 5 κιλών κάνναβης. Ο 36χρονος κατηγορούμενος από τη Λευκωσία παραδέχθηκε τις κατηγορίες της προμήθειας 5 κιλών κοκαΐνης και 5 κιλών κάνναβης, ενώ παραδέχθηκε επίσης τις κατηγορίες της κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια ακόμη 7 κιλών κάνναβης, που εντοπίστηκαν στην οικία του.

Από την πλευρά της, η 34χρονη κατηγορούμενη και υπάλληλος του 50χρονου παραδέχθηκε την κατοχή 11,15 γραμμαρίων κάνναβης που εντοπίστηκαν στην κατοικία της, ενώ ο 51χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατηγορία της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και συγκεκριμένα 137,3 γραμμαρίων κάνναβης.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ζήτησε όπως διακοπούν οι υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο 50χρονος, ο 36χρονος και η 34χρονη. Παράλληλα, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ακρόαση σε ό,τι αφορά τον 51χρονο, τέταρτο κατηγορούμενο. Μετά και την παραδοχή της 34χρονης, αυτή αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, έπειτα από μήνες κράτησης ως υπόδικη στις Κεντρικές Φυλακές. Η υπόθεση ορίστηκε για παρουσίαση γεγονότων και επιβολή ποινής στα τέλη Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να προβαίνουν σε κοντραμπάντο ναρκωτικών έξω από χώρο στάθμευσης παραλιακού ξενοδοχείου στον Άγιο Τύχωνα. Στο κατηγορητήριο της πολύκροτης υπόθεσης περιλαμβάνονται 20 κατηγορίες. Πέραν από τα 10 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν κατά την ανακοπή των τριών, στα υποστατικά του 36χρονου στην επαρχία Λευκωσίας εντοπίστηκαν 7 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 7 κιλών, ενώ σε δεύτερο υποστατικό βρέθηκαν 5 σακουλάκια κάνναβης συνολικού βάρους 140 γραμμαρίων. Ο 51χρονος συνδέθηκε με την υπόθεση των ναρκωτικών μετά από τον εντοπισμό DNA του στις συσκευασίες των ναρκωτικών.