Στη σύλληψη υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής οργανωμένου κυκλώματος που εξασφάλιζε την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Δημοκρατία, προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Η σύλληψη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για εντοπισμό και εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε επίπεδο επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, κατά τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν:

29/04/2026: 9 συλλήψεις, 5 απελάσεις, 11 εθελούσιες αναχωρήσεις,

30/04/2026 : 12 απελάσεις, 43 εθελούσιες αναχωρήσεις

Προγραμματισμένες αναχωρήσεις (30/04 – 04/05/2026): 13 απελάσεις, 32 εθελούσιες αναχωρήσεις

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με την ίδια στόχευση, τόσο σε επίπεδο επιστροφών όσο και στον εντοπισμό προσώπων που οργανώνουν ή υποβοηθούν την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.