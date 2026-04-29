Με ποινή φυλάκισης 14 μηνών η οποία αναστάληκε για τρία χρόνια, καταδικάστηκε 84χρονος για την περσινή πυρκαγιά στην κοινότητα Δύμες Λεμεσού, η οποία κατέκαυσε έξι δεκάρια πεύκα και άγρια βλάστηση, ενώ απείλησε και κρατικό δάσος.

Ο 84χρονος κατηγορείτο ότι στις 22.7.2025, στην τοποθεσία «Δεξαμενή», δυτικά του χωριού Δύμες, της Επαρχίας Λεμεσού, ενώ εκτελούσε εργασία χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό σμυρίλιο, ενήργησε με αλόγιστο ή απερίσκεπτο τρόπο και παρέλειψε να λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις προς αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά εντός ζώνης δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόκληση πυρκαγιάς εντός ζώνης δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή κρατικού δάσους συνιστά αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 12 έτη ή και με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100.000.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που εκτέθηκαν, την 22.7.2025, και περί ώρα 13:30, έγινε αντιληπτή πυρκαγιά σε δασική περιοχή, στην τοποθεσία «Δεξαμενή» στην περιοχή Δύμες, της Επαρχίας Λεμεσού. Για την κατάσβεση, συνέδραμαν οκτώ πυροσβεστικά του Τμήματος Δασών, τέσσερα της Πυροσβεστική Υπηρεσίας και τέσσερα πτητικά μέσα. Η ώρα 12:45, αφού κάηκαν έξι δεκαριά από τα πεύκα και την άγρια βλάστηση, καθώς και καλλιεργήσιμη γη, στο σημείο μετέβηκαν για τη διενέργεια των εξετάσεων μέλος του Τμήματος Δασών, ο επικεφαλής των δασικών λειτουργών καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν, προέκυψε πως η εστία της πυρκαγιάς ήταν σε ανοικτό χώρο δίπλα από την κατοικία του κατηγορουμένου ο οποίος απασχολείτο με την αποκοπή λαμαρινών με σμυρίλιο. Ο κατηγορούμενος, στη συνέχεια, κατόπιν δική τους επιθυμίας, υπέδειξε τόσο το σημείο στο οποίο ασχολείτο με την αποκοπή της λαμαρίνας όσο και το ηλεκτρικό σμυρίλιο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγρού όπου προέβη σε θεληματική κατάθεση, στην όποια ομολόγησε τη διάπραξη του αδικήματος, κατηγορήθηκε γραπτώς, αφού του επιστήθηκε η προσοχή του στον νόμο, και απάντησε «συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν είχα καμία πρόθεση να προκαλέσω πυρκαγιά».

Κατά την επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την άμεση παραδοχή της πράξης του και η συνεργασία του με τις Αρχές, γεγονότα που καταδεικνύουν ειλικρινή μεταμέλεια και αποδοχή της ευθύνης του, στοιχεία που μειώνουν ουσιωδώς την ανάγκη ειδικής πρόληψης. Περαιτέρω, οι προσωπικές του συνθήκες, περιλαμβανομένης της πρόσφατης απώλειας στενού συγγενικού του προσώπου, καθιστούν την πραγματική έκτιση της ποινής φυλάκισης ιδιαίτερα επαχθή και δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Το Δικαστήριο αφού επεσήμανε τη σοβαρότητα του αδικήματος εκκινώντας από την ανώτατη προβλεπόμενη στον νόμο ποινή των 12 ετών/144 μηνών και ταξινομώντας το αδίκημα σε μεσαίο επίπεδο σοβαρότητας, και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους ελαφρυντικούς παράγοντες, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, το Δικαστήριο κατέληξε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών την οποία ανέστειλε για τρία χρόνια.

Όπως επισημάνθηκε, η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης, έστω και με αναστολή, διατηρεί τον αποτρεπτικό και αποδοκιμαστικό της χαρακτήρα, εξυπηρετώντας την ανάγκη γενικής πρόληψης, καθότι καθιστά σαφές ότι παρόμοια αδικήματα αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αυστηρότητα.