Τεράστια σμήνη από μέδουσες καταγράφηκαν στον Κόλπο της Τεργέστης, καλύπτοντας τόσο την επιφάνεια όσο και τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας, με αλιείς και επιστήμονες να επισημαίνουν τις συνέπειες για την αλιεία και τη μεταβολή της συχνότητας του φαινομένου.

Αν και, όπως επισημαίνει το ιταλικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS), το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές, οι εντυπωσιακές λήψεις από drone έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, καθώς τον Απρίλιο του 2021 παρατηρήθηκε αντίστοιχη μαζική εμφάνιση, με πλήθος πολιτών να συγκεντρώνεται στις ακτές για να φωτογραφίσει το φαινόμενο. Παρόμοια έξαρση σημειώθηκε και το 2023.

Η ερευνήτρια του OGS, Βαλεντίνα Τιρέλι, επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν αφορά τόσο την ποσότητα όσο τη συχνότητα των εμφανίσεων. «Αν στο παρελθόν τέτοια φαινόμενα καταγράφονταν κάθε δέκα έως δεκαπέντε χρόνια, πλέον επαναλαμβάνονται ανά πέντε ή και τρία χρόνια», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στον τουρισμό, η ίδια εμφανίζεται καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι οι μέδουσες θα απομακρυνθούν εγκαίρως. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων συμβάλλουν αρνητικά στην ενίσχυση του φαινομένου.

Προβλήματα υπάρχουν για τον αλιευτικό κλάδο, με περίπου 80 σκάφη στην περιοχή να παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.

🔵#Trieste Spettacolare fenomeno nel mare del golfo. Da alcuni giorni è ricoperto da un tappeto di meduse. Si tratta di meduse della specie Rhizostoma pulmo, conosciute anche come “polmoni di mare”, che regalano un suggestivo effetto cromatico. pic.twitter.com/srQdNO2tXq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 29, 2026

