Ο στρατηγικός ρόλος του τομέα της Υγείας ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας για την κυπριακή οικονομία επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του Cyprus EMEA Healthspan Summit, που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο Parklane με τη συμμετοχή και στήριξη της Eurobank ως πλατινένιος χορηγός.

Στο διεθνούς φήμης συνέδριο, παραβρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από χώρες της ευρύτερης περιοχής ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), αναδεικνύοντας την Κύπρο ως ανερχόμενο περιφερειακό κόμβο έρευνας, καινοτομίας, βιοτραπεζικής και ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκαν θέματα όπως οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του HealthTech, η προώθηση της υγιούς μακροζωίας και η διαμόρφωση πολιτικών και κανονιστικών πλαισίων που μπορούν να στηρίξουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του κλάδου της υγείας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Η Eurobank, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για στήριξη του τομέα της Υγείας και της καινοτομίας, συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο, με τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Νικόλα Παναγή να λαμβάνει μέρος στο πάνελ συζήτησης με τίτλο: «The Longevity Asset Master Class – From Macro Trends to Early Stage Realities». Η συζήτηση εστίασε στις μακροοικονομικές τάσεις της οικονομίας της μακροζωίας, στις προκλήσεις που περιλαμβάνει η είσοδος στην αγορά και στη δημιουργία κλιμακούμενων επενδυτικών χαρτοφυλακίων στον τομέα του HealthTech.

Αναφερόμενος στον τομέα της μακροζωίας, ο κ. Παναγή επισήμανε ότι πρόκειται για έναν σχετικά νέο, αλλά ιδιαίτερα υποσχόμενο επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος από χρηματοδοτικής πλευράς διανύει μια αναγκαία και φυσική αναπτυξιακή πορεία.

Όπως ανέφερε, κάθε νέος επιχειρηματικός τομέας εξελίσσεται σταδιακά: ξεκινά από την καινοτομία και την έρευνα, που υποστηρίζονται κυρίως από ιδρυτές, επιχορηγήσεις και επενδυτές αρχικού σταδίου, περνά σε φάσεις πρώιμης ανάπτυξης με τη συμμετοχή κεφαλαίων υψηλού ρίσκου και, καθώς αποδεικνύει τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσής του, καταλήγει σε δραστηριότητες που μπορούν να υποστηριχθούν και από το τραπεζικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στους τομείς της Υγείας και της Μακροζωίας και τοποθετείται δυναμικά σε στάδια όπου τα έργα και οι επιχειρήσεις διαθέτουν σαφή επιχειρηματική κατεύθυνση, βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, δηλώνοντας έτοιμη να στηρίξει πρωτοβουλίες που δημιουργούν διαχρονική αξία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία.

Η στήριξη του Cyprus EMEA Healthspan Summit εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για ενεργό συμβολή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, καινοτόμου και ανθεκτικού οικοσυστήματος υγείας, που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.