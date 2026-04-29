Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να στηρίξουν τομείς της οικονομίας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Το πλαίσιο θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την Κομισιόν να διατηρεί τη δυνατότητα επανεξέτασης του περιεχομένου, του πεδίου εφαρμογής και της διάρκειάς του, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η στήριξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, περιλαμβανομένων ενισχύσεων με βάση την πραγματική κατανάλωση για την κάλυψη μέρους των αυξήσεων στις τιμές καυσίμων και λιπασμάτων, καθώς και απλοποιημένης διαδικασίας για μικρά ποσά ενίσχυσης.

Για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των χερσαίων μεταφορών και των ενδοενωσιακών θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποζημιώνουν έως και το 70% του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων.

Η αύξηση της τιμής θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος, με σύγκριση της τρέχουσας τιμής αγοράς με ιστορική τιμή αναφοράς.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης απλοποιημένη επιλογή για τους δικαιούχους, με υπολογισμό της ενίσχυσης βάσει στοιχείων όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή εκτιμήσεις κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η ένταση ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί από 50% έως και 70%, καλύπτοντας έως το 50% της συνολικής κατανάλωσης, χωρίς πρόσθετες δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση.

Τα μέτρα θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να τα εγκρίνει με ταχεία διαδικασία.

Παράλληλα, η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη να εξετάσει κατά περίπτωση προσωρινά μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στο κόστος καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρισμού.