Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι γίνονται εκ νέου δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Δευτέρα 4 Μάϊου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά εδώ και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:

Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.