Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι γίνονται εκ νέου δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Δευτέρα 4 Μάϊου 2026 μέχρι και  την  Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά εδώ και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:

  • Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096
  • Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032
  • Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041
  • Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4,  Πάφος 8011
  • Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.