Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι γίνονται εκ νέου δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Δευτέρα 4 Μάϊου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά εδώ και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:
- Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096
- Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032
- Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041
- Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011
- Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.