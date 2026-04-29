Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Όπως αναφέρει, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Invest Cyprus, υλοποιεί συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται το μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική: Ευρωπαϊκή Βάση με Παγκόσμια Εμβέλεια», το οποίο αποτυπώνει, σύμφωνα με τη δήλωση, τη σημερινή ταυτότητα της Κύπρου ως χώρας αξιόπιστης, ασφαλούς και σταθερής, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αναπτυξιακή δυναμική και ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή.

Η προσπάθεια υλοποιείται με τη στήριξη διεθνούς εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας και στοχεύει στη διαμόρφωση κεντρικού αφηγήματος για τη σύγχρονη Κύπρο στο διεθνές περιβάλλον.

Το μήνυμα που θα προωθείται διεθνώς θα μπορεί να εξειδικεύεται ανά τομέα, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις πολιτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, το σχέδιο θα προβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό, την οικονομία και τις δυνατότητες της Κύπρου σε σύγχρονους τομείς επενδύσεων.