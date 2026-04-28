Διαφορετικές είναι οι εισηγήσεις των δυο ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν για να ερευνήσουν παράπονα πολιτών για υπέρμετρη βία από αστυνομικούς, κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, έξω από το ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας πολιτών, με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), να διορίζει δυο ποινικούς ανακριτές για την εξέταση παραπόνων από παρευρισκόμενους ότι μέλη της Αστυνομίας χρησιμοποίησαν υπέρμετρη βία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο σε τυχόν υπέρβαση καθήκοντος από μέλη της Αστυνομίας όσο και σε ενδεχόμενη χρήση υπέρμετρης βίας.

Διαδηλωτές είχαν καταγγείλει τότε ότι δέχθηκαν άδικη επίθεση από την Αστυνομία, κάνοντας λόγο για χρήση σπρέι πιπεριού και βίας χωρίς πρόκληση. Η Αστυνομία, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι αντέδρασε για να αποτρέψει κλιμάκωση και να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια, κάνοντας λόγο για χρήση ανάλογη βίας.

Όπως είχε αναφέρει τότε η Αστυνομία, κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη της διοργάνωσης, γεγονός που δυσχέρανε τον συντονισμό και την τήρηση της δημόσιας τάξης. Παρά τις ενέργειες για να εντοπιστεί ο διοργανωτής για να υπάρξει συνεννόηση, ουδείς αναλάμβανε την ευθύνη. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ασφάλειας της Αστυνομίας είχε δώσει προθεσμία στους διαδηλωτές να ανέβουν στο πεζοδρόμιο και να συνεχίσουν, χωρίς όμως να εισακουστεί, γι’ αυτό και οι αστυνομικοί πήραν οδηγίες για να επέμβουν ώστε ο δρόμος να δοθεί στην κυκλοφορία.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το πόρισμα των δυο ποινικών ανακριτών παραδόθηκε πρόσφατα στην ΑΑΔΙΠΑ για μελέτη και υποβολή εισήγησης προς τον Γενικό Εισαγγελέα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, οι δύο ανακριτές είναι διχασμένοι ως προς την τελική κατάληξη. Ο ένας εισηγείται την ποινική δίωξη ενός αξιωματικού που ήταν επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και ο άλλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα για κανέναν, εφόσον η Αστυνομία είχε εφαρμόσει την προκήρυξη για διάλυση της εκδήλωσης.

Τον τελικό λόγο θα έχει η Αρχή αφού θα μελετήσει τις μαρτυρίες και τις εισηγήσεις συν τα όσα θα αναφέρει ο εποπτεύων λειτουργός και ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη απόφασης. Σημειώνεται ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν και νέες καταγγελίες από παρευρισκόμενους πολίτες που παρέδωσαν βίντεο τα οποία τράβηξαν κατά τα επεισόδια.