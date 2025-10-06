Με εντάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση για τις διαδηλώσεις και τη νέα νομοθεσία που τις ρυθμίζει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Οι αναφορές του βουλευτή Γιώργου Κουκουμά στα επεισόδια του περασμένου Σάββατου μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών στη διαμαρτυρία για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα, προκάλεσαν τις αντιδράσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και του βουλευτή Χρίστου Σενέκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουκουμάς ανέφερε πως πρόβλημα είναι και ο νόμος και η εφαρμογή του. Ο νόμος έπρεπε να διευκολύνει τις διαδηλώσεις, είπε και πρόσθεσε πως η συζήτηση γίνεται υπό τη σκιά των επεισοδίων στη διαμαρτυρία της 2ας Οκτωβρίου. «Ήμουν παρόν αν θέλει η Αστυνομία να με καλέσει ως αυτόπτη μάρτυρα. Οι διαδηλωτές δεν έκλεισαν ποτέ τον δρόμο, όπως ισχυρίζονται».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης. «Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα η γνωμάτευση του ΟΑΣΕ. Το δεύτερο είναι τα επεισόδια έξω από Υπουργείο Εξωτερικών και Προεδρικό».

Σε αυτό το σημείο επενέβη και ο κ. Χρίστος Σενέκης, ζητώντας να ακούσουν την ουσία και να μην χρειαστεί να υπερασπιστούν τα σώματα ασφαλείας.

Ο κ. Κουκουμάς, έλαβε πάλι το λόγο σημειώνοντας πως επρόκειτο για πρόβα τζενεράλε η προηγούμενη διαδήλωση και του τρόπου που θα εφαρμόζονταν η νέα νομοθεσία.

Χαρτσιώτης: Είμαστε εκτός θέματος. Προειδοποιώ, δεν ήρθα για να ακούσω τις θέσεις της αντιπολίτευσης.

Χαραλαμπίδου προς Υπουργό: Να κάνετε υπομονή και θα σας δοθεί ο λόγος.

Κουκουμάς: Αν δεν με διακόπτατε θα είχα ολοκληρώσει την τοποθέτησή μου.

Οι τοποθετήσεις του κ. Κουκουμα προκάλεσαν εκ νέου την αντίδραση του Χρίστου Σενέκη, ο οποίος υπερασπίστηκε εκ νέου την Αστυνομία και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Το λόγο ως μια εκ των εισηγητών έλαβε και η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνει. Οι τοποθετήσεις της κ. Ατταλίδου προκάλεσαν αντίδραση από πλευράς της προέδρου της Επιτροπής κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ζήτησε να μην επαναλαμβάνει όσα έχουν ειπωθεί.

Ατταλίδου: Δεν θα μας πείτε τι θα λέμε. Αν είναι να μιλάτε μόνη σας.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και κατά την τοποθέτηση της βουλευτού Φωτεινής Τσιρίδου, η οποία εξέφρασε την άποψη πως η συζήτηση έπρεπε να γίνει στην Επιτροπή Νομικών.

Ονούφριος Κουλλά: Η Κύπρος είναι κυρίαρχο κράτος.

Χαραλαμπίδου: Το Ισραήλ το γνωρίζει;

Σενέκης: Δεν υπάρχει υποχρέωση να προσαρμοστούμε. Δεν πουλάμε εκδούλευση στο Ισραήλ, ήταν επί Χριστόφια που πουλούσαμε εκδούλευση και σκοτώθηκαν Κύπριοι στο Μαρί.

Καλεί τον ΟΑΣΕ στην Κύπρο η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επί της ουσίας του θέματος του νόμου περί διαδηλώσεων, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καλέσει τον ΟΑΣΕ στην Κύπρο, ώστε να εξεταστεί η επίμαχη νομοθεσία, ανακοίνωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ως πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής και ως αντιπρόεδρος του ΟΑΣΕ.

Αρχικά η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως τον περασμένο Ιούλιο ψήφισαν κατά πλειοψηφία τον νόμο για τις συγκεντρώσεις και τις παρελάσεις, με την οποία μεγάλη μερίδα βουλευτών εξέφρασε εναντίωση και προβληματισμό. «Προσέφυγα στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Έλαβα τη γνωμάτευση τον Σεπτέμβριο. Ο ΟΑΣΕ είχε ενώπιον του τον νόμο 3 σελίδων και απάντησε σε 32 σελίδες, κάνοντας παρατηρήσεις με βάση το Σύνταγμα», είπε.

Ο ΟΑΣΕ, όπως επισημαίνει η κ. Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε σε ασαφής όρους όπως «αυθόρμητες» για τις διαμαρτυρίες, στις πάρα πολλές ευθύνες του διοργανωτή, όπως είχε υπογραμμίσει και η Ολομέλεια κατά την ψήφιση.

Ο ΟΑΣΕ πρότεινε να συγχωνευθούν αυθόρμητη και έκτακτη συνάθροιση και να δοθεί σαφής περιγραφή. Να μπουν σαφή όρια στις παρεμβάσεις της Αστυνομίας. Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των συναθροίσεων. Να αναφερθεί η διάλυση ως έκτακτο μέσο. Να καταργηθεί η πρόβλεψη ποινής φυλάκισης.

Προσωπικά έχω ζητήσει να προχωρήσουν τροπολογίες που να καθιστούν το εν λόγω νόμο συμβατό με τα πρότυπα που ΟΑΣΕ, στον οποίο η Κύπρος διεκδικεί την Προεδρία της.

Χαρτσιώτης: Ο ΟΑΣΕ συμφωνεί με την φιλοσοφία του νόμου

Διερωτώμαι αν έχουν αντιληφθεί τη φιλοσοφία του νόμου, είπε λαμβάνοντας τον λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. «Δεν υπάρχει πουθενά στον νόμο το ρήμα απαγορεύεται. Πού υπάρχει ο τρομονόμος; Ο χουντικός χαρακτήρας; Η φίμωση;», είπε.

«Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από το διοργανωτή. Έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις Αρχές. Την ίδια ώρα οι Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν. Να μου βρουν πού υπάρχει η ρητή υποχρέωση; Ο προαιρετικός χαρακτήρας είναι πασιφανής. Δεν τίθεται θέμα καμίας απαγόρευσης και συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο κ. Χαρτσιώτης.

Η Αστυνομία, είπε, έχει την υποχρέωση να συστήσει αλλαγές ως προς την κατεύθυνση και τον χώρο, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο και χρήσιμο. «Προβλέπονται μόνο δύο μοναδικά αδικήματα», είπε και διευκρίνισε πως αφορούν πράξεις βίας με σκοπό να επηρεαστεί ο ειρηνικός χαρακτήρας.

Όσον αφορά στην γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, υπογράμμισε, το Υπουργείο διευκρινίζει πως αρκετές πρόνοιες είναι ενσωματωμένες στη νομοθεσία και στην έννομη τάξη. «Υπάρχουν ανακρίβειες στις συστάσεις του ΟΑΣΕ. Για παράδειγμα στην σελίδα 11 δίνεται η δυνατότητα στην Αστυνομία για ακύρωση διαμαρτυρίας. Αυτό δεν ισχύει. Στη σελίδα 16 γίνεται αναφορά στη σύλληψη διαδηλωτή, πράγμα που δεν ισχύει! Δεν θα βρείτε στο νόμο τέτοια πρόνοια».

Ωστόσο, είπε, υπάρχουν σημεία που θα τα λάβει υπόψη το Υπουργείο για τυχόν τροποποίηση. Όπως, στη σελίδα 23 για τον χρόνο που θα ειδοποιεί ο διοργανωτής τις Αρχές. Ή η σελίδα 27 για το άρθρο 9, ότι μεμονωμένες πράξεις βίας δεν σημαίνει ότι την καθιστούν μη ειρηνική ολόκληρη την εκδήλωση.

«Δεν αλλοιώνει πουθενά ο ΟΑΣΕ τη φιλοσοφία της νομοθεσίας. Αντιθέτως την ενισχύει. Θα προχωρήσουμε στις βελτιώσεις που χρειάζεται και είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο», είπε.

Ο κ. Χαρτσιώτης εκτοξεύοντας αιχμές, αναφέρθηκε και σε προτάσεις νόμου που είχαν κατατεθεί, επισημαίνοντας πως από το ίδιο κόμμα λαμβάνει εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. «Μήπως έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο;», διερωτήθηκε.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τρεις μέρες πριν την συζήτηση ζήτησε αλλαγές από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τρεις άλλοι βουλευτές του ΑΚΕΛ κατέθεσαν πρόταση νόμου για κατάργηση, εσείς (σ.σ. προς Κουκουμά) θέλετε επιστροφή στον πρότερο νόμο».

Σεβόμαστε τις εισηγήσεις διεθνών οργανισμών και προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, αναρωτήθηκε πότε άλλοτε εντός δύο μηνών ζητούσε κόμμα την κατάργηση νόμου που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής; Ποια η λογική της κατάργησης;

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Σε άλλο σημείο ο Υπουργός ανέφερε: Κανείς δεν διερωτάται τι ισχύει σε κράτη μέλη;

Η Ελλάδα θεωρείται η αυστηρότερη και έχει το δικαίωμα η Αστυνομία να απαγορεύει διαμαρτυρίες. Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε άτομα που επλήγησαν από τους διαμαρτυρόμενους.

Η Γερμανία απαγορεύει διαμαρτυρίες όταν αυτές κρίνονται επικίνδυνές.

Στοο Βέλγιο κάθε διαδήλωση υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημάρχου.

Η Ολλανδία απαιτεί γνωστοποίηση της διαδήλωσης στις δημοτικές Αρχές.

Η Αγγλία απαιτεί γραπτή ειδοποίηση στην Αστυνομία.

Διαψεύδει η Αστυνομία για τα επεισόδια

Πρώτη φορά τα μέλη της Αστυνομία έχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να ενεργούν σε διαδηλώσεις, ανέφερε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου.

Απευθυνόμενος στον κ. Κουκουμά, είπε πως δεν προσπάθησαν να διαλύσουν τη διαμαρτυρία του περασμένου Σαββάτου. «Τα μέλη μας προσπάθησαν να μεταφέρουν του πολίτες στο πεζοδρόμιο. Όταν δεν υπήρξε συμμόρφωση τους ώθησαν με την ανάλογη βία στο πεζοδρόμιο. Δεν έγινε προσπάθεια να διαλύσουν τη διαμαρτυρία», είπε.