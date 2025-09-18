Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) πέρασε από κόσκινο τη νομοθεσία που αφορά τις συγκεντρώσεις και παρελάσεις την οποία ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής και καυτηριάζει πρόνοιες, θεωρώντας ότι δεν συνάδουν με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου προσέφυγε στον ΟΑΣΕ και ζήτησε παρέμβασή του. Η γνωμάτευσή του αποτυπώνεται σε 30 σελίδες, και η βουλευτής έδωσε το πλήρες κείμενο στη δημοσιότητα.

Όπως ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σημειώνει μεταξύ άλλων και τα εξής στη γνωμάτευσή του:

-Στο νομοσχέδιο υπάρχουν υπερβολικά ευρείες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν αυθαίρετους περιορισμούς.

-Υπερβολικές υποχρεώσεις στους διοργανωτές οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις τρίτων, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά.

-Ασάφειες στους λόγους επιβολής περιορισμών ή διάλυσης συναθροίσεων. Το νομοσχέδιο δεν παρέχει δυνατότητες δικαστικής προσφυγής.

-Δυσανάλογες ποινές, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, που μπορεί να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

«Οι ανησυχίες μου -όπως και πολλών άλλων συναδέλφων που καταψήφισαν- επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τη Νομική Γνώμη την οποία εξέδωσαν οι εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ, σε σχέση με το εν λόγω νομοσχέδιο. Επισημαίνω ότι, η Νομική Γνώμη δίνει μια εκτίμηση συμμόρφωσης του νόμου με διεθνή πρότυπα και τις δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που υιοθετεί ο ΟΑΣΕ και η Κύπρος ως Κράτος Μέλος έχει υποχρέωση συμμόρφωσης» ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου.

«Η ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα της Κύπρου, αλλά και σε διεθνείς συνθήκες όπως το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να σέβονται να προστατεύουν και να διευκολύνουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις» πρόσθεσε.

Εστιάζοντας στην ουσία της γνωμοδότησης, η κ. Χαραλαμπίδου επισήμανε: «Ο ODIHR προβαίνει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, διορθωτικές αλλαγές και προτίθεμαι τις επόμενες μέρες να ζητήσω συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, του οποίου ευελπιστώ στη συνεργασία, προκειμένου ο εν λόγω νόμος να διορθωθεί ώστε να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές».

«Νοείται ότι θα προωθήσω αμέσως, με βάση κατευθυντήριες γραμμές της Νομικής Γνώμης του ODIHR σε σχετικές πρωτοβουλίες. Να πω επίσης πως το ODIHR είναι έτοιμο, ως προσκεκλημένοι της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να έρθουν στην Κύπρο για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα ευρήματα και τις εισηγήσεις» κατέληξε.