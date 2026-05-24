Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών διαμόρφωσαν νέα πολιτική εικόνα στην Κύπρο, με έξι κόμματα να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και σειρά πολιτικών σχηματισμών να μένουν εκτός Βουλής, παρά τα ποσοστά που κατέγραψαν.

Συγκεκριμένα 11 συνδυασμοί μένουν εκτός της νέας Βουλής, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ανάμεσα τους και ιστορικά κόμματα. Συνολικά κατέγραψαν ποσοστό 16,7%.

Η ΕΔΕΚ συγκέντρωσε 3,2% και 12.092 ψήφους, καταγράφοντας απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων και μένοντας χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Εκτός Βουλής παρέμειναν επίσης οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών με 3,2% και 11.890 ψήφους, η ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων με 3,1% και 11.696 ψήφους, καθώς και το Volt που κατέγραψε επίσης 3,1% και 11.488 ψήφους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών περιορίστηκε στο 2% και 7.265 ψήφους, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ τα υπόλοιπα μικρότερα πολιτικά σχήματα κινήθηκαν σε ποσοστά κάτω του 1%, χωρίς να καταφέρουν να διεκδικήσουν κοινοβουλευτική παρουσία.

Αναλυτικότερα, το ΔΕΚ του Ανδρέα Θεμιστοκλέους συγκέντρωσε ποσοστό 0,7% και 2.628 ψήφους.

Το Σήκου Πάνω του Χριστόφορου Τορναρίτη έλαβε 0,5% και 1.898 ψήφους, ενώ το κόμμα Αγρονόμος κατέγραψε ποσοστό 0,3% με 1.044 ψήφους.

Με το ίδιο ποσοστό κινήθηκε και η Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ), η οποία εξασφάλισε 1.020 ψήφους.

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου περιορίστηκε στο 0,1% και 509 ψήφους, ενώ το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι» κατέγραψε επίσης 0,1% με 493 ψήφους.

Ανάμεσα στους ανεξάρτητους υποψηφίους, ο Κυριάκος Σάββα έλαβε 194 ψήφους και ποσοστό 0,1%.

