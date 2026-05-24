Ο Χριστόφορος Τορναρίτης με μία καυστική του ανάρτηση σχολιάζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, ρίχνοντας τα πυρά του κατά του Φειδία Παναγιώτου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Τορναρίτης ξεκινά την ανάρτηση του με ένα «Αποστολή Εξετελέσθη», λέγοντας την ίδια ώρα πως «επανόρθωσα το λάθος που έκανα στις Ευρωεκλογές». Όπως υποστηρίζει, «Από το 19,4% η Α.Δ έπεσε στο 5,4% και από το 15% το ΑΛΜΑ στο 5,9%. Αν είχα ακόμη 10 μέρες στην διάθεση μου θα έμεναν και οι δύο εκτός βουλής».

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ

Επανόρθωσα το λάθος που έκανα στις Ευρωεκλογές και επίσης έδωσα σε όλους να καταλάβουν ποιος ακριβώς είναι ο εμμονικός λαμβάνοντας σε προσωπικό επίπεδο όλο το μίσος και την τοξικότητα …

Από το 19,4% η Α.Δ έπεσε στο 5,4% και από το 15% το ΑΛΜΑ στο 5,9%.

Αν είχα ακόμη 10 μέρες στην διάθεση μου θα έμεναν και οι δύο εκτός βουλής .

Ότι έκανα το θεωρώ χρέος μου προς την πατρίδα μου .

Ευχαριστώ τον Θεό που με κράτησε μακριά από αυτόν τον βόθρο και δεν βρέθηκα έστω και από σπόντα να κάνω κάτι που πραγματικά δεν ήθελα να κάνω…

Κατά τα άλλα : ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ

Είμαι ευτυχισμένος