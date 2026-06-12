Ας πούμε ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα αποφασίζουν να παραβιάσουν τον Κανονισμό της Βουλής, που τα ίδια ψήφισαν κατά την προηγούμενη πενταετία, ώστε να πάρουν προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών και τα μικρότερα κόμματα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν μπορούν να αναλάβουν προεδρίες επιτροπών γιατί δεν έχουν ικανό αριθμό βουλευτών.

Ενημερωτικά, ο Κανονισμός της Βουλής έγινε στη βάση του Συντάγματος (Άρθρο 73) που προβλέπει ότι: «Πολιτικόν κόμμα εκπροσωπούμενον εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων δι΄ αριθμού βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα επί τοις εκατόν του συνολικού αριθμού των βουλευτών δύναται να σχηματίσει πολιτικήν κομματικήν ομάδα δικαιουμένην αναγνωρίσεως». Δηλαδή, αναγνωρισμένη πολιτική κομματική ομάδα είναι τα τέσσερα κόμματα, που έχουν πάνω από εφτά βουλευτές. Τέλος πάντων, αλλού το πάω.

Ας πούμε, λοιπόν, ότι παραβιάζουν τον Κανονισμό (το έχουν ξανακάνει) και δίνουν στο ΑΛΜΑ, που επιμένει τόσο πολύ, προεδρία επιτροπής. Άλλωστε, είναι στην ομάδα και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία και θα μπορούσε μια χαρά να αναλάβει προεδρία, όπως είχε και κατά την προηγούμενη πενταετία. Πρέπει να δώσουν και στην Άμεση Δημοκρατία, όμως.

Ποιος από τους τέσσερις βουλευτές του Φειδία θα αναλάβει προεδρία; Ο Δημήτρης Μπάρος; Που θέλει η εκλογή του στη Βουλή με 280 ψήφους, «να είναι απόδειξη θεού». Ή που νομίζει πως είναι «ευγενική προειδοποίηση» να λέει σε δημοσιογράφο «ξέρεις ποιος είμαι; Μπορώ να σου καταστρέψω την καριέρα σου αν θέλω», όπως είπε στον Γιώργο Τάττη.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής, που συνεδρίαζε χτες το απόγευμα για τις Επιτροπές, αλλά η εφαρμογή του Κανονισμού είναι μονόδρομος, αν θέλουν να κερδίσουν λίγη από τη χαμένη αξιοπιστία του κοινοβουλίου. Όχι μόνο για τα δύο μικρότερα κόμματα αλλά και για το ΕΛΑΜ. Διότι, μια άλλη παράμετρος που προέκυψε τις τελευταίες μέρες είναι ο εξυπνακισμός (πρόταση, δεν μπορώ να την πω) του ΑΚΕΛ να αποκλειστεί το ΕΛΑΜ από τις προεδρίες επιτροπών. Επειδή, λέει, είναι ακροδεξιοί και πρέπει να απομονωθούν και επειδή (όπως άκουσα χτες μια βουλεύτρια του ΑΚΕΛ να λέει), το κάνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αποκλείουν τα ακροδεξιά κόμματα.

Το αποτέλεσμα δεν τους ενδιαφέρει, σούσουρο να γίνεται, κυνήγι μαγισσών. Διότι, το αποτέλεσμα στις χώρες της Ευρώπης, που το κάνουν αυτό που θέλει να κάνει το ΑΚΕΛ, είναι ότι τα ακροδεξιά κόμματα θεριεύουν και στο τέλος τους παίρνουν και τις κυβερνήσεις. ΤΟ ΕΛΑΜ είναι τρίτο κόμμα με οκτώ βουλευτές και με 40.567 πολίτες ψηφοφόρους. Αν εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής δικαιούται τρεις προεδρίες επιτροπών. Με ποια δημοκρατία να το αποκλείσουν;

Με την ίδια λογική ας του απαγορεύσουν να παίρνει μέρος στις εκλογές! Αλλά όταν δεν λένε κουβέντα για το ότι έχουμε πλέον βουλευτές οι οποίοι ζητούν να εξαφανιστεί η ελληνική σημαία από τη γραμμή αντιπαράταξης ή που δηλώνουν ότι θαυμάζουν την Τουρκία ή που προπαγανδίζουν διακοπές στην Girne (στην Girne, οι ηλίθιοι!) με ναργιλέδες, είναι πολύ μεγάλη υποκρισία να ζητούν να απομονωθούν 40.567 πολίτες που ψήφισαν το ΕΛΑΜ. Μικροπολιτική, λέγεται αυτό, όχι πολιτική.



Υ.Γ. Όταν έχουμε αρχηγό κόμματος, τον Φειδία Παναγιώτου, με τέσσερις εκλεγμένους βουλευτές να δηλώνει για το μεγαλύτερο κόμμα, το ΔΗΣΥ, ότι «έχεσαν πάνω τους» (ναι, με αυτές τις λέξεις) όταν κατάλαβαν ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και «δέχτηκαν όλα όσα ζητήσαμε». Όταν έχουμε εκλεγμένο βουλευτή να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι προβληματικό να απειλεί δημοσιογράφο ότι αν θέλει μπορεί να του τερματίσει την καριέρα. Ε, το πρόβλημα του δημόσιου βίου, του κοινοβουλίου μας και της κοινωνίας μας, είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν θα έχει προεδρίες επιτροπών το ΕΛΑΜ.