Παράταση δύο μήνες δίνει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με την πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης την οποία καλούνται οι τηλεθεατές να αλλάξουν, είτε ρυθμίζοντας την τηλεόρασή τους, είτε αγοράζοντας νέους αποκωδικοποιητές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLAS SAT, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Μέρα Μεσημέρι”, ανέφερε ότι θα δοθεί παράταση δύο μηνών, δηλαδή μέχρι τη 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι λόγοι της παράτασης την οποία αποφάσισε το Υφυπουργείο (θα ανακοινωθεί και επισήμως) οφείλονται στο γεγονός ότι παρουσιάστηκαν κάποια μικροπροβλήματα, ενώ κρίθηκε αναγκαίο οι τηλεθεατές που πρέπει να αγοράσουν νέους αποκωδικοποιητές ή να ρυθμίσουν τις τηλεοράσεις τους, να έχουν περισσότερο χρονικό περιθώριο.

Πωλήθηκαν 15.000 αποκωδικοποιητές

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLAS SAT, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, εξήγησε ότι εδώ και 15 χρόνια λειτουργούμε με το ίδιο σύστημα τηλεόρασης, τονίζοντας τη σημασία του να αλλάξουμε την πλατφόρμα όπως όλη η Ευρώπη, δηλαδή στο σύστημα DVB-T2.

Ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν πωληθεί γύρω στους 15.000 αποκωδικοποιητές.

«Στις οικιακές εγκαταστάσεις, οι καινούριες κεραίες έχουν ενισχυτές. Κάποιες κεραίες μπουκώνουν λόγω των ενισχυτών και θα πρέπει να μετακινήσουν λίγο τις κεραίες, να τις απομακρύνουν από τον πομπό. Με αυτό τον τρόπο θα δουλέψει ο ενισχυτής της κεραίας», ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπά, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε σε λίγες μόνο περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο κ. Πρωτοπαπά επεσήμανε ότι το νέο σύστημα με τον αποκωδικοποιητή DVB-T2 υπάρχει high-definition εικόνα σε όλα τα ελεύθερα κανάλια, ακόμη και σε 4Κ.

Ποιους αφορά η αλλαγή στην τηλεόραση

Αξίζει να διευκρινιστεί πως η αλλαγή αφορά όλους τους τηλεθεατές που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας, και όχι μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής πλατφόρμας.

Από την άλλη, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες από τους επηρεαζόμενους τηλεθεατές όπως:

Αν η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T2

→ Απλός επανασυντονισμός καναλιών



• Αν δεν υποστηρίζει DVB-T2

→ Αγορά αποκωδικοποιητή DVB-T2 ή

→ Αγορά νέας τηλεόρασης με DVB-T2

Πώς προέκυψε η αλλαγή

Μετά και τον ανοικτό διαγωνισμό από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) και την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η αρμόδια αρχή χορήγησε στην εταιρεία HELLAS SAT την εξουσιοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία της νέας πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η νέα πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης

Σύμφωνα με ενημέρωση από την HELLAS SAT, η νέα πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης λειτουργεί με την τεχνολογία DVB-T2, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνολογία για επίγεια ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος.

Όπως αναφέρει η ανάδοχος εταιρεία, αποτελεί το τεχνικό πρότυπο που χρησιμοποιείται πλέον από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, γιατί επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας, περισσότερα κανάλια και πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων. Η πλατφόρμα αυτή αντικαθιστά την υφιστάμενη πλατφόρμα που λειτουργεί σήμερα από την εταιρεία Velister, η οποία βασίζεται στην παλαιότερη τεχνολογία DVB-T.

Μεγάλη ζήτηση στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών

Όπως είχε γράψει η ιστοσελίδα μας, μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τους νέους αποκωδικοποιητές DVB-T2 οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να λαμβάνουν σήμα στα κανάλια οι τηλεθεατές καθώς η Κύπρος αλλάζει την πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.