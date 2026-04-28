Την υποψηφιότητα της στις βουλευτικές εκλογές με το «Σήκου Πάνω» ανακοίνωσε η Ραμόνα Φίλιπ.

Η σύζυγος του ιδρυτή του κόμματος, Χριστόφορου Τορναρίτη, θα είναι υποψήφια στην επαρχία Λευκωσίας, όπως και ο ίδιος.

Σε ανάρτηση της αναφέρει ότι έλαβε μια απόφαση ζωής, την οποία αφιερώνει στον πατέρα της.

«Ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου στην επαρχία Λευκωσίας, όχι επειδή θέλω να γίνω πολιτικός, αλλά επειδή είμαι έτοιμη να λάβω δράση με ευθύνη, επιμονή, πίστη και καθαρή συνείδηση», υπογραμμίζει.

Νωρίτερα ο Χριστόφορος Τορναρίτης είχε γράψει με χιούμορ σε οπαδική σελίδα της Ομόνοιας ότι αν δεν έρθει πρώτη στις εκλογές η σύζυγος του Ραμόνα θα αγοράσει τον ΑΠΟΕΛ και… δεν θα πανηγυρίσουν πρωτάθλημα μέχρι το 2041.